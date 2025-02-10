В Подмосковье будут судить «вора в законе», не отказавшегося от этого статуса

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Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 64-летнего жителя Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Мужчину обвиняют по статье Уголовного кодекса о занятии высшего положения в преступной иерархии.
При этом до настоящего времени обвиняемый не отказался от своего криминального статуса. Он продолжает занимать высшее положение в преступной иерархии.
Уголовное дело направили в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Находится ли обвиняемый под арестом, не сообщается.
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«По версии следствия, в 1995 году обвиняемый был наделён криминальным статусом «вора в законе» – лица, пользующегося безоговорочным авторитетом, чтящим, распространяющим и сохраняющим преступные традиции. При этом он обладал организационно-распорядительными функциями, контролировал различные направления деятельности криминальных структур в России и обеспечивал их существование», – рассказали в подмосковной прокуратуре.
При этом до настоящего времени обвиняемый не отказался от своего криминального статуса. Он продолжает занимать высшее положение в преступной иерархии.
Уголовное дело направили в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Находится ли обвиняемый под арестом, не сообщается.
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Лора Луганская