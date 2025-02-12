В прокуратуре Подмосковья раскрыли детали поимки в Мытищах пособника мошенников

Видео: пресс-служба прокуратуры МО
В прокуратуре Московской области подтвердили информацию о задержании в Мытищах 19-летнего молодого человека, обвиняемого в мошенническом хищении денег у пожилой женщины.
Ранее телеграм-канал Mash информировал, что в подмосковном городе за пособничество телефонным мошенникам задержали племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы. Парень должен был получить деньги от жертвы и передать кураторам.
Потерпевшая, далее действуя под контролем оперативников, передала мнимому курьеру 350 тыс. рублей. Молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов.
Сейчас правоохранители собирают доказательства и устанавливают соучастников преступления. Ход расследования дела контролирует Мытищинская городская прокуратура.
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«По предварительным данным следствия, в начале февраля года 87-летней местной жительнице позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил заведомо ложную информацию о необходимости снять с банковских счетов все деньги и с целью их сохранности передать курьеру. Но бдительные работники кредитной организации при общении с бабушкой заподозрили, что та попала под влияние мошенников и вызвали полицию», – рассказали в прокуратуре.
Потерпевшая, далее действуя под контролем оперативников, передала мнимому курьеру 350 тыс. рублей. Молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов.
«Впоследствии на допросе он пояснил, что в одном из мессенджеров ему предложили работу курьером. Он должен был распечатывать так называемые курьерские листы и забирать деньги по указанным ему адресам», – уточнили в надзорном ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве, совершённом в крупном размере. С учётом позиции представителя прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу.
Сейчас правоохранители собирают доказательства и устанавливают соучастников преступления. Ход расследования дела контролирует Мытищинская городская прокуратура.
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Лора Луганская