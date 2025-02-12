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В прокуратуре Подмосковья раскрыли детали поимки в Мытищах пособника мошенников

Видео: пресс-служба прокуратуры МО

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В прокуратуре Московской области подтвердили информацию о задержании в Мытищах 19-летнего молодого человека, обвиняемого в мошенническом хищении денег у пожилой женщины.
Ранее телеграм-канал Mash информировал, что в подмосковном городе за пособничество телефонным мошенникам задержали племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы. Парень должен был получить деньги от жертвы и передать кураторам.
«По предварительным данным следствия, в начале февраля года 87-летней местной жительнице позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил заведомо ложную информацию о необходимости снять с банковских счетов все деньги и с целью их сохранности передать курьеру. Но бдительные работники кредитной организации при общении с бабушкой заподозрили, что та попала под влияние мошенников и вызвали полицию», – рассказали в прокуратуре.


Потерпевшая, далее действуя под контролем оперативников, передала мнимому курьеру 350 тыс. рублей. Молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов.
«Впоследствии на допросе он пояснил, что в одном из мессенджеров ему предложили работу курьером. Он должен был распечатывать так называемые курьерские листы и забирать деньги по указанным ему адресам», – уточнили в надзорном ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве, совершённом в крупном размере. С учётом позиции представителя прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу.

Сейчас правоохранители собирают доказательства и устанавливают соучастников преступления. Ход расследования дела контролирует Мытищинская городская прокуратура.

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В Подмосковье с начала года проверили безопасность более 180 тыс. газовых плит
12 февраля 2025, 17:35

Фото: iStock / FotoCuisinette

Специалисты Мособлгаза с начала года проверили в Подмосковье исправность более 180 тыс. газовых плит. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В регионе ежегодно проводят техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. С начала года более 180 тыс. единиц оборудования в квартирах жителей обследовали на предмет целостности кранов, задвижек, соединений, шлангов и запорных механизмов газопровода. При обнаружении неисправностей сотрудники устраняют угрозу безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что одна из главных мер предосторожности – установка системы «газ-контроль». Эта система приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

По данным Минчистоты, на территории Подмосковья более 2 млн квартир оснащено газовыми плитами. Согласно Жилищному кодексу России, ответственность за состояние газовых приборов в квартирах несут собственники и наниматели жилых помещений.

Менять газовую плиту в целях безопасности необходимо раз в 10-12 лет. Точный срок службы указан в техпаспорте каждого прибора.

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#квартиры
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Двое студентов спасли из горящей многоэтажки в Домодедове 19 человек
12 февраля 2025, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Двое студентов колледжа «Московия» спасли 19 человек в городском округе Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Никита Карамнов и Антон Карданов учатся в домодедовском профессиональном колледже «Московия». Во время практики в пожарно-спасательной части №58 молодые люди получили уведомление о пожаре. Он оказался весьма опасным – на 11-м этаже здания наблюдалось сильное задымление. Ситуация требовала быстрого реагирования», – пояснили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово

Никита и Антон вывели из задымления 17 человек. Затем с помощью специальных средств индивидуальной защиты они провели рискованную операцию по спасению ещё двух людей, оказавшихся в ловушке в здании.

За смелость и профессионализм студентов наградили медалью.

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Строительство котельной в ступинском селе Большое Алексеевское завершат в марте
12 февраля 2025, 17:05

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Котельную мощностью 7МВт строят в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино, в настоящее время готовность объекта достигла 92%, сдать новую котельную в эксплуатацию должны в марте, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство котельной ведётся по муниципальной программе: за счёт бюджета округа. Сейчас на объекте ведётся устройство внутренних инженерных систем», — отмечается в сообщении.
Котельная будет работать на природном газу, подаваемом через городскую магистраль. Оборудование объекта включает три котла, три газовые горелки, различные насосы и пластинчатые теплообменники.

Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой одиннадцать многоквартирных домов, детский сад, школу и Дом культуры.

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На Мытищинской ветстанции провели мастер-класс по первой помощи питомцам
12 февраля 2025, 16:50

Фото: пресс-служба Мисельхозпрода МО

Мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи домашним питомцам провели для специалистов на базе Мытищинской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Мастер-класс провели ведущий ветеринарный врач, анестезиолог, хирург и офтальмолог Маргарита Зайкова и ветеринарный фельдшер — анестезиолог Данила Егоров. Они показали участникам мероприятия, как проводить животным сердечно-лёгочную реанимацию, а также привели примеры различных экстренных клинических случаев, при которых такие действия могут спасти жизнь питомцу», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что подмосковные ветеринары регулярно проходят программы по повышению профессиональных компетенций, а также напомнили, что в Московской области работает единый ветеринарный колл-центр, с помощью которого можно записаться на приём к специалисту, узнать адрес ближайшей лечебницы и пр. Телефон колл-центра: 8-495-668-01-25, график работы — ежедневно с 9:00 до 21:00.

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Подмосковный главк Росгвардии за год 75 тыс. проверил условия хранения оружия
12 февраля 2025, 16:16

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО

Специалисты подмосковного главка Росгвардии в прошлом году провели более 75 тыс. проверок условий сохранности оружия его владельцами и частными охранными предприятиями, а также организации охраны объектов. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО

12 февраля сотрудники государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Московской области отмечают профессиональный праздник. Прошло 56 лет с момента образования соответствующих подразделений.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО

«Сейчас они расположены на всей территории региона. Под их контролем - свыше 180 тыс. владельцев оружия, более 1 тыс. частных охранных организаций. В 2024 году было проведено свыше 75 тыс. проверок обеспечения условий сохранности оружия. По выявленным нарушениям составлено порядка 10 тыс. протоколов об административных нарушениях, обработано свыше 13 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг. 97% из них поступило в электронном виде через Единый портал госуслуг», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии РФ по МО

Там подчеркнули, что за годы существования модернизировались формы и методы работы службы, но неизменными остались задачи. Это исполнение закона в сфере контроля за оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельности, обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

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