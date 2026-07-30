В Подмосковье реализуют масштабную программу модернизации ЖКХ
Обновление и развитие всех систем жилищно-коммунального хозяйства проводится в Московской области. Об этом доложил губернатор региона Андрей Воробьёв президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Глава Подмосковья отметил, что инфраструктурные преобразования ведутся на фоне подготовки к новому отопительному сезону.
«Мы готовимся к зиме. И у нас реализуются большие программы по модернизации всей сферы ЖКХ. И по электроснабжению, и по теплоснабжению — это новые котельные, сети. Газоснабжение – по вашей программе социальной газификации. У нас она, наверное, самая большая в стране, очень востребованная», — сказал Воробьёв.В частности, за последние пять лет в регионе благодаря президентской программе соцгазификации к магистральному газу подключили около 95 тысяч домохозяйств, в которых проживают 260 тысяч человек. В текущем году планируется газифицировать ещё пять с половиной тысяч домов и более 70 СНТ.