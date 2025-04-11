В Подмосковье с начала года более 250 человек сообщили об укусах клещей

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В Подмосковье к 10 апреля зарегистрировано более 250 обращений в медицинские организации из-за присасывания клещей. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
«Это обусловлено тёплой малоснежной зимой и ранней оттепелью. Проведены лабораторные исследования 33 клещей. С начала года в регионе зарегистрировано 16 случаев болезни Лайма, что в 1,5 раза меньше прошлогоднего показателя. В 21% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3% – гранулоцитарного анаплазмоза человека», – уточнили в надзорном ведомстве.Там добавили, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе пока не отмечено.
В Роспотребнадзоре также заявили, что запланировано обработать от клещей площадь около 5 тыс. га.
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Лора Луганская