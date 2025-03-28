В Роспотребнадзоре объяснили, с чего начинается сезон клещей

Самый эффективный способ защитить собаку от клещей — давать ей таблетку от этого паразита один раз в месяц на протяжении всего сезона активности данных насекомых. Об этом заявила ветеринар Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина. По ее словам, в случае если клещ все еже впился, нужно немедленно удалить его клещедером и обработать место укуса йодом.