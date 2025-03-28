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В Роспотребнадзоре объяснили, с чего начинается сезон клещей

Глава отдела Роспотребнадзора по РТ Алешина: клещи пробуждаются при +10 градусах
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Сезон активности клещей начинается, когда температура воздуха поднимается выше +10 градусов. Об этом сообщила глава отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.
В беседе с «Татар-информом» она указала, что многолетние наблюдения фиксируют пробуждение клещей в середине апреля, а пик численности — с конца мая по начало июня.

Для того, чтобы защититься от инфекций, которые переносят клещи следует пройти вакцинацию, отметила эксперт. Однако прививаться можно только от клещевого вирусного энцефалита.

Тем, кто не сделал вакцину осенью, следует получить ее в марте, подчеркнула она.
«Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками — месяц. Для выработки иммунитета после вакцинации требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс — две прививки — необходимо не позднее чем за две недели до выезда на неблагополучную территорию», — пояснила Алешина.
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Хирурги спасли россиянина, который два года мог спать только сидя
28 марта 2025, 16:14

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева спасли россиянина, который из-за проблем с ЖКТ мог спать только сидя. Как сообщили в больнице, мужчине около 20 лет назад провели большую полостную операцию — соединили желудок с тонким кишечником, из-за чего в брюшной полости появилась дополнительная петля и пища систематически возвращалась в желудок.
Как передает «Сiбдепо», постепенно функция желудка начала атрофироваться, а пища стала попадать в пищевод. Из-за этого мужчину мучили боли, изжога и тошнота, появились проблемы со сном.
«Мы полностью исправили ситуацию, выполнив малотравматичную операцию. Через небольшие проколы разобщили этот «замкнутый круг». Создали на желудке клапан, чтобы орган начал правильно функционировать», — приводят в издании слова Орлана Ооржака, заведующего хирургическим отделением №1 КОКБ.
В то же время в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли пациентку с опухолью оболочек мозга, которая деформировала кости черепа. Как сообщает АГН «Москва», новообразование начало расти еще два года назад после падения. Тогда женщина проигнорировала травму.

Со временем опухоль разрушила и деформировала теменную кость, поразив подкожную клетчатку. После и вовсе появился отек головного мозга и потребовалась операция.
«Так как опухоли такого размера отлично кровоснабжаются — во время их удаления есть риск массивной кровопотери. Благодаря квалификации наших специалистов и современному оборудованию, этого не произошло. После удаления опухоли нейрохирурги выполнили пластику дефекта черепа титановой пластиной», — передают в агентстве сообщение учреждения.
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Ветеринар раскрыла, как уберечь собаку от клещей
Эксперт Кузина: таблетка от клещей эффективнее всего защитит собаку от паразита
28 марта 2025, 16:11

Фото: iStock/Julia Suhareva

Самый эффективный способ защитить собаку от клещей — давать ей таблетку от этого паразита один раз в месяц на протяжении всего сезона активности данных насекомых. Об этом заявила ветеринар Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина. По ее словам, в случае если клещ все еже впился, нужно немедленно удалить его клещедером и обработать место укуса йодом.
«Сдавать клеща на анализ не надо. Для начала нужно просто наблюдать за животным. Если в течение срока от трех до семи дней появятся какие-либо симптомы: вялость, одышка, темная с кровью моча, рвота, — нужно идти в ветклинику и сразу сдавать анализ крови на пироплазмоз», — поделилась эксперт в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь ветеринар Городской фермы на ВДНХ, руководитель школы юннатов «КосмоЗоо» биологического факультета МГУ Александр Селиванов рассказал, как клещи цепляются к жертве. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист указал, что данные насекомые очень чутко реагируют на все движущиеся объекты и могут впиться не только в собаку, но даже в птицу.
«Цепляясь за животное, клещ не кусает сразу, да и укусом его поведение не назовешь. <…> Сначала клещ ищет по всей поверхности собаки самое благоприятное место (каким оно окажется, известно только ему). Чаще всего это нежные тонкие участки складок кожи», — пояснил ветеринар.
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Невролог объяснила, можно ли навсегда вылечить эпилепсию
Невролог Проваторова: эпилепсию вылечить навсегда можно
28 марта 2025, 10:53

Фото: iStock/fizkes

Эпилепсия — хроническое неврологическое расстройство, которое характеризуется аномальной электрической активностью в головном мозге, что приводит к возникновению повторяющихся эпилептических приступов. Они могут проявляться в виде потери сознания, судорог, а также в виде других сенсорных или психических нарушений. Эпилепсия может существенно повлиять на жизнь человека, ограничивая его деятельность, повседневные обязанности и личные отношения.
Главный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Мария Проваторова в беседе с «Радио 1» заявила, что эпилепсию трудно окончательно вылечить, однако возможно.

«Это очень обширный вопрос. Помощь осуществляется и амбулаторно, и стационарно. Главное в лечении — прием противосудорожных и антиэпилептических препаратов. Причем прием требуется очень длительный — не менее трех лет от последнего приступа пациента», — сказала врач.

По ее словам, антиэпилептические препараты не могут воздействовать на причину заболевания, какой бы она ни была. Они подавляют избыточные разряды, которые приводят к судорожным приступам.

«Очень важно соблюдать регулярность приема препаратов и постоянно наблюдаться у врача. Полное выздоровление зависит от того, какая форма эпилепсии у человека. Есть достаточно доброкачественные формы, которые называются еще возраст-зависимыми, то есть они характерны для пациентов определенного возраста, у них прогноз благоприятный. Для всех остальных пациентов — многолетнее лечение, но даже с вероятностью снятия диагноза», — заключила невролог.

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Врач перечислила симптомы скарлатины
Врач Уланкина: скарлатина провоцирует высокую температуру и сыпь
27 марта 2025, 20:45

Фото: iStock/Olga Shefer

Основными симптомами скарлатины являются похожие на ОРВИ симптомы в виде высокой температуры, болей в горле, кашля, а также появляются ярко-красные высыпания сыпи на коже и ярко-красный цвет языка. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина. По ее словам, инкубационный период инфекции составляет 2-7 дней.
«Скарлатина — очень заразная инфекция, поэтому при подозрении на нее важно изолировать заболевшего человека и немедленно начать лечение. Пациент перестает быть заразным через сутки после начала антибактериальной терапии», — подчеркнула врач в беседе с RT.
В свою очередь диетолог Полина Журавлева поделилась советами, как правильно выходить из поста. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт призвала не набирать сразу большое количество калорий, а увеличивать разнообразие в рационе постепенно.
«Это могут быть нежирные супы, овощи на пару, нежирное мясо или рыба. Переход от овощей и фруктов к белкам должен происходить плавно, чтобы не перегрузить желудок и кишечник. Не нужно в первый же день есть шашлык или свиную рульку, это может очень плохо закончиться», — рассказала диетолог.
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Врач рассказала, какие бывают эпилептические приступы
Врач Сивкова: приступы эпилепсии бывают с утратой сознания и без нее
27 марта 2025, 20:34

Фото: iStock/SewcreamStudio

Эпилептические приступы разделяются на сознательные и бессознательные, судорожные возникают сразу с утратой сознания и пациент узнает о случившемся постфактум. Об этом рассказала эпилептолог Детской городской больницы №8 Казани Светлана Сивкова в беседе с «Татар-информом».
«Если пациент находится в сознании, то у него возникают особые ощущения. Они называются аурой. Она зависит от места, откуда инициализируется приступ. Если он исходит из обонятельной зоны, то пациент почувствует неприятный запах. Если очаг находится в затылочной зоне, могут быть зрительные галлюцинации. Возникают необъяснимые навязчивые мысли, позывы к рвоте», — пояснила специалист.
Врачи призывают посещать прием эпилептолога со свидетелями приступа или с видеозаписью случившегося, чтобы можно было делать выводы о расположении очага болезни.
«Как правило, приступ длится 1-3 минуты и заканчивается самостоятельно. Однако нет гарантий, что за коротким приступом не последует затяжной. Если даже приступ закончился, бригада скорой помощи осмотрит на наличие травм, нужна ли госпитализация для обследования. Если состояние пациента в норме, то его оставят на дому», — добавила она.
Отмечается, что свидетели приступа должны помочь человеку: поддержать его, уложить на ровную поверхность, подложить под голову мягкий предмет и развязать галстуки или шарфы при их наличии. Вопреки бытующему мнению, нельзя вставлять пациенту между зубами ложки и пальцы, чтобы не нанести травму.

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