В Роспотребнадзоре объяснили, с чего начинается сезон клещей

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Сезон активности клещей начинается, когда температура воздуха поднимается выше +10 градусов. Об этом сообщила глава отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.
В беседе с «Татар-информом» она указала, что многолетние наблюдения фиксируют пробуждение клещей в середине апреля, а пик численности — с конца мая по начало июня.
Для того, чтобы защититься от инфекций, которые переносят клещи следует пройти вакцинацию, отметила эксперт. Однако прививаться можно только от клещевого вирусного энцефалита.
Тем, кто не сделал вакцину осенью, следует получить ее в марте, подчеркнула она.
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Для того, чтобы защититься от инфекций, которые переносят клещи следует пройти вакцинацию, отметила эксперт. Однако прививаться можно только от клещевого вирусного энцефалита.
Тем, кто не сделал вакцину осенью, следует получить ее в марте, подчеркнула она.
«Вакцинация проводится двукратно, минимальный интервал между первой и второй прививками — месяц. Для выработки иммунитета после вакцинации требуется не менее двух недель, поэтому завершить прививочный курс — две прививки — необходимо не позднее чем за две недели до выезда на неблагополучную территорию», — пояснила Алешина.Читайте также:
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Данил Пономарев