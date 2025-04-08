«Впали в спячку»: стало известно, переживут ли клещи заморозки в Московском регионе

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Заморозки в Москве и Московской области никак не отразятся на численности клещей. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.
Клещи, обитающие в столичном регионе, успели адаптироваться к резким переменам погоды и успешно приспособились к подобным условиям.
Напомним, по прогнозам синоптиков, потепление в столичном регионе ожидается с 14 апреля.
По словам эксперта, клещи будут активными, пока столбики термометров не превысят отметку в 25 градусов выше нуля.
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«При наступлении неблагоприятных погодных условий, когда среднесуточная температура устанавливается на отметках ниже +5 градусов, клещи просто прячутся и уходят в спячку. Как только столбики термометров снова начнут показывать значения выше +5 градусов, клещи вернутся к активной жизнедеятельности», — пояснил Кунафин в беседе с «Москвой 24».
Напомним, по прогнозам синоптиков, потепление в столичном регионе ожидается с 14 апреля.
По словам эксперта, клещи будут активными, пока столбики термометров не превысят отметку в 25 градусов выше нуля.
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Элина Позднякова