В Подмосковье с начала года открыли около 4 тыс. новых кружков и секций

17 октября 2025, 16:00

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

В Московской области в настоящее действует свыше 41,7 тыс. кружков и секций для школьников и студентов. Только с начала года их число увеличилось на 3,8 тыс. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Важность дополнительного образования отметил губернатор региона Андрей Воробьёв.





«Кружки дают детям возможность заниматься тем, что по душе, узнавать новое, развивать свои таланты, а иногда и определиться с будущей профессией. Поэтому мы уделяем этой сфере пристальное внимание. (…) Наша задача — делать дополнительное образование доступным и содержательным, привлекать лучших педагогов. В этом году мы открыли дополнительно 3,8 тыс. кружков и секций», — сказал Андрей Воробьёв.