В Подмосковье с начала года открыли около 4 тыс. новых кружков и секций
В Московской области в настоящее действует свыше 41,7 тыс. кружков и секций для школьников и студентов. Только с начала года их число увеличилось на 3,8 тыс. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Важность дополнительного образования отметил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Кружки дают детям возможность заниматься тем, что по душе, узнавать новое, развивать свои таланты, а иногда и определиться с будущей профессией. Поэтому мы уделяем этой сфере пристальное внимание. (…) Наша задача — делать дополнительное образование доступным и содержательным, привлекать лучших педагогов. В этом году мы открыли дополнительно 3,8 тыс. кружков и секций», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что все программы занятий оцифрованы, так что можно выбрать наиболее подходящий вариант, не выходя из дома. Запись в секции и на кружки также проводится в онлайн-режиме.
Всего дополнительное образование получают более 1,3 млн. юных жителей Московской области. Самыми популярным в этом году стали кружки с социально-гуманитарной программой. Там изучают языки, литературу, проведение и пр. Общее число слушателей составило более 480 тысяч ребят. Второе место по популярности заняли художественные кружки (339 тысяч учеников). А замыкают региональный топ-3 физкультурно-спортивные секции (223 тысячи учеников).
Выбрать кружок и записаться на него можно на платформе «Навигатор дополнительного образования Московской области» или на подмосковном портале госуслуг.