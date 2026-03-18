В Подмосковье с начала года появились на свет 100 пар близнецов
В Московской области с начала 2026 года родились 100 пар двойняшек. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По данным ведомства, из ста пар малышей 38 – мальчики. Среди новорождённых – Алексей и Тимофей, Александр и Павел, а также обладатели редких имен Леон и Мирон, Тео и Лео, Матвей и Макар.
В 33 семьях теперь растут две сестры. Родители выбирали для девочек как традиционные, так и уникальные имена: Алиса и Василиса, Вероника и Виктория, Иза и Уза, Станислава и Мирослава, Яна и Ульяна.
Еще 29 пар – разнополые малыши: Даниэль и Адель, Глеб и Мира, Михаил и Адриана, Ян и Кира, Артём и Мария.
Помимо этого, в регионе зарегистрировано рождение тройни, что всегда является большим событием.
«В Подмосковье действует комплексная система поддержки, которая начинается с первых дней жизни малыша. Особое внимание уделяем семьям, где на свет появились сразу несколько детей. Самая востребованная мера – подарочный набор или выплата каждому новорождённому», – напомнил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.Как уточнили в министерстве, при выписке из роддома семья получает набор «Я родился в Подмосковье» или денежную компенсацию размером 20 000 рублей.
Предусмотрена и адресная поддержка семей с невысоким достатком. На первого ребёнка она составляет 20 000 рублей, на второго – 40 000, на третьего и последующих – 60 000. Если в семье родилась двойня, на каждого младенца выплатят по 70 000 рублей. А если на свет появились тройняшки или больше малышей, семья получит 300 000.