В Подмосковье с начала года появились на свет 100 пар близнецов

18 марта 2026, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с начала 2026 года родились 100 пар двойняшек. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





По данным ведомства, из ста пар малышей 38 – мальчики. Среди новорождённых – Алексей и Тимофей, Александр и Павел, а также обладатели редких имен Леон и Мирон, Тео и Лео, Матвей и Макар.



В 33 семьях теперь растут две сестры. Родители выбирали для девочек как традиционные, так и уникальные имена: Алиса и Василиса, Вероника и Виктория, Иза и Уза, Станислава и Мирослава, Яна и Ульяна.



Еще 29 пар – разнополые малыши: Даниэль и Адель, Глеб и Мира, Михаил и Адриана, Ян и Кира, Артём и Мария.



Помимо этого, в регионе зарегистрировано рождение тройни, что всегда является большим событием.

«В Подмосковье действует комплексная система поддержки, которая начинается с первых дней жизни малыша. Особое внимание уделяем семьям, где на свет появились сразу несколько детей. Самая востребованная мера – подарочный набор или выплата каждому новорождённому», – напомнил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.