В Подмосковье напомнили о перекодировке соцкарты для бесплатной проездки в Москву

17 марта 2026, 16:34

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковным льготникам необходимо заранее проверить свою социальную карту на наличие права бесплатного проезда в столицу. На это обратили внимание в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Как пояснили в ведомстве, чтобы бесплатно ездить на смежных межрегиональных маршрутах проекта «Москва – область», которые обслуживает Московский транспорт, карта жителя Подмосковья должна быть перекодирована. Это касается ветеранов труда и военной службы, граждан предпенсионного возраста и других льготников, у которых нет права на бесплатный проезд в наземном транспорте Москвы – автобусах, электробусах и трамваях.

«Своевременная проверка работоспособности карты на всех направлениях поможет избежать недоразумений в поездках. Проверить, нужна ли перекодировка, можно по номеру карты на специальном портале. Информацию о сервисе также публикуют на видеопанелях в транспорте столицы и области. Перекодировать карту можно в любом подмосковном МФЦ в день обращения. Никаких заявлений писать не требуется», – пояснили в министерстве.