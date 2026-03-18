Россиянам рассказали о новой увлекательной функции мессенджера MAX

18 марта 2026, 15:42

Мессенджер MAX запустил тестирование стикеров для авторов каналов

В национальном мессенджере MAX стартовало тестирование функции по созданию стикеров для владельцев публичных каналов.





Как сообщили изданию NEWS.ru в пресс-службе платформы, к испытаниям новой функции уже подключились блогеры и звёзды шоу-бизнеса.

«Присоединиться к разработке могут авторы категории «А+». Для составления набора необходимо: открыть чат-бот «Стикеры в МАХ» и нажать на кнопку «Начать», а затем — «Открыть» в левом нижнем углу; добавить изображения из галереи или файлов устройства; указать название стикерпака», — пояснили представители мессенджера.