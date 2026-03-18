Россиянам рассказали о новой увлекательной функции мессенджера MAX

Мессенджер MAX запустил тестирование стикеров для авторов каналов
В национальном мессенджере MAX стартовало тестирование функции по созданию стикеров для владельцев публичных каналов.
Как сообщили изданию NEWS.ru в пресс-службе платформы, к испытаниям новой функции уже подключились блогеры и звёзды шоу-бизнеса.
«Присоединиться к разработке могут авторы категории «А+». Для составления набора необходимо: открыть чат-бот «Стикеры в МАХ» и нажать на кнопку «Начать», а затем — «Открыть» в левом нижнем углу; добавить изображения из галереи или файлов устройства; указать название стикерпака», — пояснили представители мессенджера.При этом авторы сохранят возможность редактировать готовые наборы: менять названия стикеров, добавлять к ним эмодзи и текстовые подписи, загружать новые изображения или удалять старые. Кроме того, в MAX появится опция для обмена готовыми стикерпаками с другими пользователями.