В Подмосковье с начала года провели более 2,2 тыс. исследований на грипп птиц

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Специалисты лабораторий, подведомственных Минсельхозпрода Московской области, с начала года провели более 2,2 тыс. исследований на грипп птиц. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Проведено 2237 исследований на это заболевание. Комплекс мер позволяет обеспечить стабильную эпизоотическую обстановку и устойчивый прирост поголовья в региональных хозяйствах, продовольственную безопасность и благополучие граждан не только региона, но и страны. За прошлый год провели свыше 53 тыс. исследований. на грипп птиц», – отметили в министерстве.Там напомнили, что грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь пернатых, которая характеризуется высокой летальностью. Это представляет особую опасность для птицеводческих предприятий с большой численностью поголовья.
Подмосковная ветеринарная служба ведёт постоянную работу по профилактике и мониторингу особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Исследования проводят по ряду опасных заболеваний.
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Лора Луганская