В Красногорске состоится фестиваль домашних и экзотических животных «Зоофест»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
1 и 2 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет фестиваль домашних и экзотических животных «Зоофест». Ожидается, что мероприятие соберетс около 2 тысяч питомцев, среди которых будут не только привычные кошки и собаки, но и редкие экзотические виды, рептилии и даже хищные растения, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Гостей ждет насыщенная программа: выступления животных, лекции экспертов — ветеринаров, кинологов и зоопсихологов, а также увлекательные квесты с призами.
Для детей организуют специальную зону с мастер-классами, что сделает фестиваль интересным для всей семьи.
Отдельное внимание уделят благотворительной выставке, где можно будет познакомиться с животными из приютов и, возможно, обрести нового питомца. Также на территории фестиваля будет работать бесплатный ветеринарный кабинет, где владельцы смогут получить консультацию специалистов.
Все желающие смогут помочь приютам, передав корм, пеленки или лежанки для бездомных животных.
Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на его официальном сайте.
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Для детей организуют специальную зону с мастер-классами, что сделает фестиваль интересным для всей семьи.
Отдельное внимание уделят благотворительной выставке, где можно будет познакомиться с животными из приютов и, возможно, обрести нового питомца. Также на территории фестиваля будет работать бесплатный ветеринарный кабинет, где владельцы смогут получить консультацию специалистов.
Все желающие смогут помочь приютам, передав корм, пеленки или лежанки для бездомных животных.
Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на его официальном сайте.
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Дайана Хусинова