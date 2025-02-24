В Московской области стартовали конкурсы на субсидии аграриям

В Подмосковье стартовал приём заявок по программам софинансирования сельхозтоваропроизводителей из регионального и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. С 24 февраля открыты программы, отбор по которым пройдут проекты в сфере растениеводства.