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В Московской области стартовали конкурсы на субсидии аграриям

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В Подмосковье стартовал приём заявок по программам софинансирования сельхозтоваропроизводителей из регионального и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. С 24 февраля открыты программы, отбор по которым пройдут проекты в сфере растениеводства.
«Предусмотрена субсидия для аграриев в рамках программы «Поддержка производства картофеля» почти на 106млн рублей, а по программе «Поддержка производства овощей открытого грунта» – более чем на 94 млн. Приём заявок по этим двум программам продлится до 20 марта. Победителей объявят до 31 марта», – отметили в министерстве.
До 5 марта принимают заявки по программам «Агротехнологические работы на площадях, занятых картофелем». Общая сумма поддержки составит 14,8 млн рублей. На программу «Агротехнологические работы на площадях с овощами открытого грунта» предусмотрено без малого 13 млн. рублей. Победителей назовут до 13 марта.
«По программе «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур», включающей поддержку фермеров более чем на 49 млн рублей, сельхозтоваропроизводителям необходимо подать заявку до 26 марта. Решение комиссии станет известно до 4 апреля», – добавили в ведомстве.
Подавать заявки по всем программам могут как индивидуальные предприниматели, так и юрлица. Один заявитель может подать только одну заявку по каждой из программ. Софинанисирование не требуется, предельный размер субсидий не установлен.

Для подачи заявки необходимо перейти по ссылке интересующей субсидии, закрепленной в посте телеграм-канала министерства.

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Подмосковные хирурги прооперировали 195-килограммовую пациентку
24 февраля 2025, 18:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В МОНИИАГ успешно прооперировали пациентку с весом 195 кг и индексом массы тела более 70. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
25-летняя жительница Подмосковья обратилась в женскую консультацию с жалобами на сильные тянущие боли внизу живота. Из-за нестандартных параметров молодой женщина полноценная хирургическая помощь ей можно было оказать только в специализированном медучреждении – Московском областном НИИ акушерства и гинекологии.
«Нормальный индекс массы тела – до 25. На пациентов с параметрами до 30-35 или чуть больших рассчитано медицинское оборудование. При оказании помощи пациентам с ИМТ более 70 невозможно использовать ряд диагностических методов. Отсутствует оборудование для размещения пациентов с большим весом. К тому же есть трудности с доступом к внутренним органам. У пациентки выявили образование правого яичника. Оно было успешно удалено малоинвазивными методами», – рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов, проводивший операцию.
Пациентка была выписана под наблюдение гинеколога по месту жительства уже в первые сутки послеоперационного периода. Сейчас её жизни и здоровью ничто не угрожает. При этом детородная функция женщины не пострадала, и после нормализации веса, она сможет стать матерью.

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Подмосковный гастроэнтеролог Сагангалиева рассказала, как выбрать качественные продукты к Масленице
Гастроэнтеролог рассказала, как выбрать качественные продукты к Масленице
24 февраля 2025, 18:38

Фото: iStock / JackF

Выбор продуктов напрямую влияет на самочувствие, особенно пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом следует помнить, выбирая продукты к Масленице, главным угощением которой считаются блины, сообщила врач-гастроэнтеролог, заведующая детской поликлиникой №2 Московского областного центра охраны материнства и детства Алия Сагангалиева.
Первым делом она советует внимательно отнестись к выбору муки. Отдавать предпочтение лучше цельнозерновой, так как она богаче клетчаткой. Нужно внимательно смотреть на срок годности, а также проверить муку на посторонние запахи.
«Что касается яиц, необходимо узнать дату их сортировки. Скорлупа должна быть чистой и без трещин. Выбирайте яйца проверенных производителей. По российским стандартам, на каждом должен стоять штамп с определённой маркировкой. Это позволяет установить категорию яиц и максимальный срок их хранения. Мытые яйца хранятся не более 12 дней», – предупредила Сагангалиева, слова которой приводи пресс-службе подмосковного Минздрава.
Молочные продукты – молоко и сметана – должны быть свежими. При выборе молока следует изучить информацию на упаковке. Слишком жирные продукты хуже усваивает организм. А в сливочном масле не должно быть растительных жиров.
«Отдельная тема – начинки. Творог должен быть сухим и рассыпчатым, мясо свежим и без подозрительного запаха. Фрукты и ягоды не должны иметь признаков гниения», – заключила специалист.
Она добавила, что не стоит гнаться за дешевизной, так как залог вкусных и безопасных блинов – именно качественные ингредиенты.

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#здоровье
#минздрав мо
#здравоохранение
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В Подмосковье 23 февраля прошло более 520 патриотических мероприятий
24 февраля 2025, 18:17

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Больше 86 тыс. подмосковных активистов приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
В Щёлкове ребята из военно-патриотических объединений провели строевой смотр «Равнение на знамя». В мытищинском молодёжном центре «Импульс» состоялась встреча с ветеранами боевых действий в рамках проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах». В Шатуре соревновались в тактической медицине, учились сердечно-лёгочной реанимации, как останавливать кровотечения, накладывать шины при переломах, эвакуировать пострадавших. Кроме того, молодёжь привела в порядок памятники, воинские захоронения. Ребята навестили ветеранов и вручили им памятные юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне.
«23 февраля – праздник доблести, преданности и отваги. В этот день мы отдаём дань уважения героям Великой Отечественной войны, вспоминаем погибших за независимость нашей страны, благодарим тех, кто по заветам дедов защищает прямо сейчас нашу Родину в зоне СВО. Это праздник настоящих мужчин, готовых в любой момент встать на защиту Родины», – сказала руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Всего в День защитника Отечества во всех округах региона прошло свыше 520 патриотических мероприятий.

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Жителям Подмосковья напомнили о завершении приёма показаний счётчиков
24 февраля 2025, 17:42

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Приём показаний счётчиков электроэнергии в Московской области завершится в среду, 26 февраля, об этом жителям региона напомнили в пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Показания счётчиков электричества принимаются до 26 числа каждого месяца. А сроки приёма показаний счётчиков тепла и воды можно в личном кабинете Московского областного единого расчётного центра в разделе «Счётчики», — отмечается в сообщении.
Передать показания счётчиков жители Подмосковья могут через голосового помощника МосОблЕИРЦ по телефону 8-499- 444-01-00, звонки принимаются ежедневно с 6 утра до 23:00. Кроме того, показания можно внести в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» или передать данные лично — в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ.

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Подмосковный омбудсмен Мишонова прояснила судьбу родившейся в аэропорту Антальи девочки
Мишонова прояснила судьбу родившейся в аэропорту Антальи девочки
24 февраля 2025, 17:20

Ксения Мишонова (Фото: @ostorozhnodeti)

Власти Турции пока не передали российский стороне девочку, родившуюся в аэропорту Антальи в октябре прошлого года.
Об этом «Радио 1» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
«Турецкие власти не передают нам ребёнка. Видимо, ждали приговора суда. Все зависящие от нас шаги мы сделали, все документы оформлены, все ходатайства отосланы турецкой стороне. Сейчас я не очень понимаю, что их задерживает и что мешает им передать нам ребёнка», – отметила подмосковный детский омбудсмен.
Как подчеркнула Мишонова, жизнеустройством ребёнка будут заниматься органы опеки и попечительства той территории, где он будет проживать и где будет зарегистрирован. Но у неё есть вопросы к бабушке новорождённой.
«У меня как у гражданина много вопросов к бабушке, к её участию. Её суд в Турции оправдал. Но мы все понимаем, что она присутствовала в момент родов. У ребёнка была перерезана пуповина. Кто это сделал? Кто видел, что новорождённую окунули в унитаз, пытались от неё избавиться? Кто помог матери выйти из туалета и подняться на борт, чтобы улететь обратно в Россию? У меня есть вопросы, а у правосудия их нет», – обратила внимание собеседница «Радио 1».
Ранее бабушка ребёнка и мать осуждённой высказала желание оформить опеку над внучкой. Поступали также сообщения об аналогичном желании отца новорождённой. Есть и ещё один претендент на право воспитывать девочку.
«Пока у меня нет информации о каких-то предложениях взять на воспитание девочку со стороны отца. Ко мне никто не обращался. Я знаю, что есть желание отца матери, то есть дедушки, забрать ребёнка. Это предложение у нас есть, оно зафиксировано в органах опеки. Они и будут решать. Сейчас главное – вернуть девочку в Россию. На неё уже оформили свидетельство о рождении и загранпаспорт, который позволяет вывезти малышку на родину», – заключила Мишонова.
Ранее сообщалось, что турецкий суд приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Московской области, которая, возвращаясь с отдыха, родила и оставила дочь в аэропорту Антальи. Сама она утверждает, что не знала о своей беременности, и появление на свет новорождённой стало для неё шоком.

Мать молодой женщины, находившуюся в это время на месте событий, за день до этого судьи оправдали.

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