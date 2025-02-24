В Московской области стартовали конкурсы на субсидии аграриям

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье стартовал приём заявок по программам софинансирования сельхозтоваропроизводителей из регионального и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. С 24 февраля открыты программы, отбор по которым пройдут проекты в сфере растениеводства.
«Предусмотрена субсидия для аграриев в рамках программы «Поддержка производства картофеля» почти на 106млн рублей, а по программе «Поддержка производства овощей открытого грунта» – более чем на 94 млн. Приём заявок по этим двум программам продлится до 20 марта. Победителей объявят до 31 марта», – отметили в министерстве.До 5 марта принимают заявки по программам «Агротехнологические работы на площадях, занятых картофелем». Общая сумма поддержки составит 14,8 млн рублей. На программу «Агротехнологические работы на площадях с овощами открытого грунта» предусмотрено без малого 13 млн. рублей. Победителей назовут до 13 марта.
«По программе «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур», включающей поддержку фермеров более чем на 49 млн рублей, сельхозтоваропроизводителям необходимо подать заявку до 26 марта. Решение комиссии станет известно до 4 апреля», – добавили в ведомстве.Подавать заявки по всем программам могут как индивидуальные предприниматели, так и юрлица. Один заявитель может подать только одну заявку по каждой из программ. Софинанисирование не требуется, предельный размер субсидий не установлен.
Для подачи заявки необходимо перейти по ссылке интересующей субсидии, закрепленной в посте телеграм-канала министерства.
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Лора Луганская