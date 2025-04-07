В Подмосковье сотрудники Росгвардии помогли задержать телефонного мошенника

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
В Подмосковье при силовой поддержке ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии сотрудники ФСБ и МВД России задержали одного из предполагаемых участников деятельности сети узлов связи, организованных международными телефонными мошенниками, сообщила «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что аферисты использовали технологию подмены телефонных номеров, которая позволяет совершать звонки с подменных номеров, вводя россиян в заблуждение.
Во время оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию о функционировании 28 сим-боксов и двух сим-банков. Подозреваемые использовали больше семи тысяч абонентских номеров и совершали мошеннические звонки. Еще злоумышленники применяли виртуальные серверы, которые расположены на территории стран Европы.
В итоге правоохранительные органы пресекли деятельность 15 лиц, которые обеспечивали работу узлов связи. Еще сотрудники возбудили уголовное дело.
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В итоге правоохранительные органы пресекли деятельность 15 лиц, которые обеспечивали работу узлов связи. Еще сотрудники возбудили уголовное дело.
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Ольга Енгалычева