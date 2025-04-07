В Подмосковье сотрудники Росгвардии помогли задержать телефонного мошенника

Более 20 с половиной тысяч вакцинаций собак провели специалисты государственной ветеринарной службы Московской области за первый квартал текущего года, в том числе более 11,8 тыс. прививок было сделано бесплатно, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.