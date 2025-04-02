В Подмосковье задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москва
В Подольске при поддержке спецназа Росгвардии задержали трёх несовершеннолетних молодых людей за повреждение релейных шкафов. Об этом сообщили «Радио 1» в пресс-службе столичного ведомства.
Операцию по задержанию подозреваемых провели МВД и ФСБ России при силовой поддержке бойцов ОМОН «Меч», передвигающихся на транспорте московского ГУ Росгвардии по Москве.
При обыске в квартире одного из задержанных силовики нашли гвоздодер, которым подростки взломали релейный шкаф. В телефоне другого несовершеннолетнего обнаружили и видеозапись поджога оборудования на 51-м километре участка ж/д линии между станциями Подольск и Гривно Курского направления.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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«Трое жителей Подольска 2009 года рождения признались, что согласились выполнить полученное посредством мессенджера от неизвестного им человека задание за денежное вознаграждение в 23 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
При обыске в квартире одного из задержанных силовики нашли гвоздодер, которым подростки взломали релейный шкаф. В телефоне другого несовершеннолетнего обнаружили и видеозапись поджога оборудования на 51-м километре участка ж/д линии между станциями Подольск и Гривно Курского направления.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова