Сотрудник украл из подмосковной компании упаковочный материал на 700 тыс. рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Кражу с работы упаковочной стрейч-плёнки на общую сумму более 700 тысяч рублей совершил сотрудник одной из коммерческих организаций Мытищах, злоумышленника задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал руководитель компании. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 44-летний уроженец Псковской области. Следствие установили, что мужчина, находясь на рабочем месте, с января по март похищал стрейч-плёнку, которая используется для упаковки товаров. Всего он успел украсть 311 коробок с упаковкой», — говорится в сообщении.Против нечистого на руку работника завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Читайте также:
Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, ходившего по крыше машины на парковке
В российской школе ученики задержали извращенца в женском туалете
Спасатели извлекли тела 4 погибших под лавиной туристов в Магаданской области
Лев Каштанов