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Сотрудник украл из подмосковной компании упаковочный материал на 700 тыс. рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Кражу с работы упаковочной стрейч-плёнки на общую сумму более 700 тысяч рублей совершил сотрудник одной из коммерческих организаций Мытищах, злоумышленника задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал руководитель компании. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 44-летний уроженец Псковской области. Следствие установили, что мужчина, находясь на рабочем месте, с января по март похищал стрейч-плёнку, которая используется для упаковки товаров. Всего он успел украсть 311 коробок с упаковкой», — говорится в сообщении.
Против нечистого на руку работника завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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#кража
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 5 млн рублей
07 апреля 2025, 16:08

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свыше 5 миллионов рублей составила общая сумма штрафов за нелегальную перевозку и сброс строительных отходов в Московской области за первые три месяца 2025 года, нарушения были выявлены при помощи камер фотофиксации, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«С января по март в Подмосковье за транспортировку строительных отходов без оформления электронного талона было оформлено 193 штрафа на общую сумму 4 миллиона 265 тысяч, а за незаконный сброс строительного мусора, установленный камерами фотофиксации, было назначено 30 штрафов на общую сумму 1 миллион 860 тысяч», — говорится в сообщении.
Кроме того, в первом квартале текущего года было проведено восемь рейдов против сброса стройотходов в шести округах Подмосковья — Мытищах, Химках, Пушкинском, Истре, Люберцах и Раменском. Участники рейдов проверили 220 самосвалов и предотвратили сброс 428 кубометров строительного мусора.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области инспектируют участки леса у железной дороги
07 апреля 2025, 15:46

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана проверяет в Подмосковье участки леса, прилегающие к железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«С наступлением весны пожарная обстановка в регионе становится напряжённой. Для безопасности движения железнодорожного транспорта лесная охрана регионального Комлесхоза и специалисты МЖД проводят проверку 568 мест прилегания полосы отвода Московской железной дороги к лесам. Суммарная протяжённость таких участков – около 1,2 км», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
Как пояснили в ведомстве, полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 м или минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

На проходящих через леса участках железнодорожных путей в пожароопасный сезон не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей поездов.

Запрещается также выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост и другие горючие материалы, оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что пожароопасный период в Подмосковье в этом году начался раньше обычного – 20 марта.

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#проверки
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Подмосковных аграриев пригласили на всероссийский конкурс «Экспортёр года»
07 апреля 2025, 15:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сельхозтоваропроизводителей из Московской области приглашают принять участие во всероссийской премии «Экспортер года», заявки принимаются до 31 мая включительно, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Участие в конкурсе могут принять как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг, работ, а также результатов интеллектуальной деятельности», — отмечается в сообщении.
Конкурс будет проводиться в два этапа: первый состоится на уровне федеральных округов, а на втором будут выбраны лучшие из числа победителей окружного этапа.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.

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#аграрный сектор
#экономика
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На уборку подмосковных дворов от снега вывели более 1,5 тыс. единиц техники
07 апреля 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше полутора тысяч единиц спецтехники задействовано в борьбе с последствиями апрельского снегопада во дворах и общественных пространствах в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За сутки на подмосковные улицы для уборки придомовых территорий и общественных пространств от снега вывели 1 тысячу 565 единиц коммунальной техники. В первую очередь от снега очищают входные группы домов и подъезды к коттеджным посёлкам», — говорится в сообщении.
В настоящее время в Подмосковье от снега убрано уже около 80% придомовых и общественных территорий. Работы продолжаются.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в столичном регионе вновь ожидаются снегопады, которые принесут четыре-пять сантиметров осадков.

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#московская область
#подмосковье
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Фонд микрофинансирования Подмосковья с начала года выдал более 175 млн рублей
07 апреля 2025, 15:15

Фото: iStock / scyther5

Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям в первом квартале 2025 года льготных займов более чем на 175 млн рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала года подмосковный бизнес получил в Московском областном фонде микрофинансирования 72 займа. Общая сумма льготных займов превысила 175 млн рублей. Больше всего займов предоставлено по общей программе фонда – поддержку на 59 млн рублей получили 22 предпринимателя», – уточнила Зиновьева.
Зампред назвала самой востребованной программу «Социальный бизнес». По ней было предоставлено 17 займов на 30 млн рублей. Ещё девять выдано по программе «Производство». Сумма льготных кредитов составила 27,6 млн.

Среди получателей – компания «Ортопедический салон «ПОСТУПЬ-2» из города Пушкино. Благодаря займу на 1 млн рублей, полученному по программе «Социальный бизнес», предприятие купило диагностическое оборудование для ортопедического салона.

Поддержкой фонда воспользовалась и реутовская компания «МЕБЕТАЛЬ». Производство мебельных деталей получило заём на 5 млн рублей по программе «Производство». Его направили на закупку сырья и комплектующих.

Ознакомиться с программами фонда можно на сайте организации.

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