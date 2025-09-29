В Подмосковье создают систему «одного окна» для поддержки бойцов СВО и их семей

29 сентября 2025, 14:27

Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Московской области

Сегодня на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО обсудили меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. В работе приняли участие Сергей Кириенко, Татьяна Голикова, Алексей Дюмин, Анна Цивилева, а также коллеги из других регионов, сообщили в Правительстве Московской области.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, что в Подмосковье создают систему «одного окна» для участников СВО и их семей.



«Наша цель — сделать помощь проактивной, чтобы герой или семья не бегали по инстанциям, а получали все автоматически. Особое внимание — реабилитации. У нас три флагманских центра: «Ясенки» в Подольске — для восстановления после ранений; Центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде — для тех, кто потерял слух или зрение; «Протэкс-Центр» в Коломне — протезирование и адаптация», — подчеркнул глава региона.

«Мы помогаем всем, чтобы каждый чувствовал: его ждут, ценят и поддерживают», — отметил Андрей Воробьёв.