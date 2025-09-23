Губернатор Воробьёв вручил «Золотую Звезду» Героя РФ семье Алексея Стрижака
Сегодня медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации вручили семье Алексея Стрижака, погибшего при выполнении боевого задания в зоне СВО.
Ценой своей жизни он спас товарищей, приняв огонь на себя. Указом Президента рядовому Алексею Стрижаку присвоили высшее государственное звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).
В церемонии вручения приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, врио командующего войсками Московского военного округа Игорь Серицкий, военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов и боевые товарищи Героя.
«Он героически погиб, защищая нашу страну, выполняя свой воинский долг. Мы все это понимаем, но так как чувствует его семья, как это переживают его сослуживцы, не переживает никто», — отметил губернатор.
Алексей ушёл «за ленту» в начале прошлого года. Служил разведчиком-снайпером в группе специального назначения — одной из самых сложных и опасных военных специальностей. Был ранен, после лечения в госпитале вернулся на передовую. Награжден медалями «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия».
«Золотую Звезду» Героя РФ получил за подвиг, который совершил в своём последнем бою. В составе группы Алексей Стрижак выдвинулся для организации наблюдательного поста и ведения разведки. Командир отделения, двигаясь первым, наступил на мину и получил тяжелое ранение. Алексей оказал первую медицинскую помощь, стал эвакуировать его. В этот момент противник начал обстрел из минометов и ствольной артиллерии, выпустил тяжелый беспилотник типа «Баба Яга».
«Известны его последние слова, сказанные своему командиру отделения: «Извини, брат, я тебя не донес». Перед лицом смерти он не думал о своей жизни, а думал о жизни командира и близкого товарища», — поделился Игорь Серицкий.
На церемонии также присутствовали вдова Героя Александра, дочь Ольга, мать Наталья Викторовна и другие родственники. Они вспоминают, что решение Алексея уйти в зону СВО стало для них неожиданным.
«Сын давно хотел уйти на СВО, но все как-то откладывал. А зимой приехал и сказал: «Мам, я пойду, там мои ребята», — вспоминает мама Героя Наталья Викторовна.