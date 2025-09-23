Губернатор Воробьёв вручил «Золотую Звезду» Героя РФ семье Алексея Стрижака

23 сентября 2025, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Сегодня медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации вручили семье Алексея Стрижака, погибшего при выполнении боевого задания в зоне СВО.





Ценой своей жизни он спас товарищей, приняв огонь на себя. Указом Президента рядовому Алексею Стрижаку присвоили высшее государственное звание «Герой Российской Федерации» (посмертно).



В церемонии вручения приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, врио командующего войсками Московского военного округа Игорь Серицкий, военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов и боевые товарищи Героя.





«Он героически погиб, защищая нашу страну, выполняя свой воинский долг. Мы все это понимаем, но так как чувствует его семья, как это переживают его сослуживцы, не переживает никто», — отметил губернатор.

«Известны его последние слова, сказанные своему командиру отделения: «Извини, брат, я тебя не донес». Перед лицом смерти он не думал о своей жизни, а думал о жизни командира и близкого товарища», — поделился Игорь Серицкий.

«Сын давно хотел уйти на СВО, но все как-то откладывал. А зимой приехал и сказал: «Мам, я пойду, там мои ребята», — вспоминает мама Героя Наталья Викторовна.