Подмосковье помогает участникам СВО найти новые возможности для работы
В Реутове для ветеранов СВО и их семей организовали экскурсию на завод протезирования, рассказали в местной Администрации.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе активно помогают участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни. Администрация Реутова вместе с Ассоциацией ветеранов СВО, Фондом соцподдержки населения и бизнес-сообществом организовали для бойцов и их семей ознакомительную экскурсию на одно из старейших предприятий округа.
Она прошла в рамках проекта «Промышленный туризм Московской области», который стартовал в Реутове. Цель проекта — показать военным работу ведущих предприятий и предоставить возможности для будущей работы.
Гостям показали «Реутовский экспериментальный завод средств протезирования». Он начал работу в 1944 году как мастерская при военном госпитале, а сегодня выпускает около 380 видов продукции: протезы, ортопедические стельки, бандажи и уникальные противопролежневые матрасы. Завод — крупнейший производитель протезно-ортопедических изделий в России и СНГ.
