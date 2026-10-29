В Подмосковье стартовал конкурс рассказов о героях

29 октября 2026, 11:11

оригинал Фото: istockphoto.com/Prathaan

Конкурс историй о людях, совершивших героические поступки и помогающих другим, запустили в Московской области в рамках проекта «Герои Подмосковья». Об этом сообщает REGIONS.RU.





Истории могут быть связаны с деятельностью учёных, зоозащитников, спасателей, учителей, художников — тех, кто делает жизнь других людей лучше.





«Можно, например, поделиться историей о человеке, который спас кого-то во время пожара, подготовил учеников к успешной сдаче экзаменов, помог найти пропавшего питомца или сделал что-то полезное для своего района», — говорится в сообщении.