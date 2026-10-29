Звание «Почётный донор России» получили в этом году 625 жителей Подмосковья
Свыше 28 200 жителей Московской области являются почётными донорами России, в том числе 625 человек получили звание в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Звание присваивается после 40 донаций цельной крови или сдачи 60 доз плазмы.
«Благодаря активности доноров медицинские организации Московской области не испытывают недостатка в крови и её компонентах», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Сделать донацию можно в учреждениях службы крови Московской области и в ходе выездных акций. Подробная информация о сдаче крови размещена на портале «Доноры Подмосковья».