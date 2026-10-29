На платформе «Волонтёры Подмосковья» зарегистрировались более 70 тысяч человек

29 октября 2026, 10:52

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 70 тысяч человек и около 160 молодёжных организаций зарегистрированы на платформе «Волонтёры Подмосковья». Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





29 октября в Московской области отмечается День волонтёра. Эту праздничную дату установили в 2017 году.





«Волонтёры первыми приходят на помощь там, где она нужнее всего: в больницах, в семьях участников СВО, на патриотических акциях и крупных мероприятиях. Депутатский корпус продолжит работать над тем, чтобы эта деятельность получала достойную поддержку», — заверил Брынцалов.