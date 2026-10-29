На платформе «Волонтёры Подмосковья» зарегистрировались более 70 тысяч человек
Свыше 70 тысяч человек и около 160 молодёжных организаций зарегистрированы на платформе «Волонтёры Подмосковья». Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
29 октября в Московской области отмечается День волонтёра. Эту праздничную дату установили в 2017 году.
«Волонтёры первыми приходят на помощь там, где она нужнее всего: в больницах, в семьях участников СВО, на патриотических акциях и крупных мероприятиях. Депутатский корпус продолжит работать над тем, чтобы эта деятельность получала достойную поддержку», — заверил Брынцалов.Он напомнил, что в настоящее время в регионе для волонтёров действует комплекс преференций, включающий страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, оплату проезда, обеспечение питанием и многое другое.
Стать волонтёром просто: достаточно искреннего желания помогать другим. Полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», размещается на сайте областного министерства информации и молодежной политики, а все адреса и контакты штабов — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.