В Подмосковье стартовал отбор социальных НКО для получения информподдержки

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Отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для оказания им информационной поддержки проводится в Московской области, заявки принимаются с 3 марта по 1 апреля, сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политики.
«Поддержка состоит в создании официальных сайтов организации и обеспечении их функционирования», — отмечается в сообщении.На поддержку могут рассчитывать НКО, занимающиеся благотворительной деятельностью, помогающие беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавших от стихийных бедствий или иных катастроф и конфликтов, А также НКО, работающие в сфере патриотического воспитания, просвещения, спорта и пр.
Подробная информация об условиях отбора и инструкция по подаче заявки размещена по ссылке.
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