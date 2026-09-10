В Подмосковье стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»
Жители Подмосковья могут выбрать лучшего участкового, который представит регион в конкурсе на всероссийском уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Второй тур голосования стартовал на сайте подмосковного главка МВД и продлится до 16 сентября.
На сайте размещены фото и информация о служебной деятельности каждого претендента. Региональные победители будут бороться за звание лучшего участкового России на заключительном этапе конкурса.
Первый этап онлайн-голосования завершился 20 августа. Жители региона выбирали лучшего участкового своего муниципального образования.
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