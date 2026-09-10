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В Подмосковье стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Жители Подмосковья могут выбрать лучшего участкового, который представит регион в конкурсе на всероссийском уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.



Второй тур голосования стартовал на сайте подмосковного главка МВД и продлится до 16 сентября.

На сайте размещены фото и информация о служебной деятельности каждого претендента. Региональные победители будут бороться за звание лучшего участкового России на заключительном этапе конкурса.

Первый этап онлайн-голосования завершился 20 августа. Жители региона выбирали лучшего участкового своего муниципального образования.

Лора Луганская

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