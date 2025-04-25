Россиянам дали советы, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

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Россияне могут сократить расходы на ЖКУ, оформив льготы, субсидии, установив счетчики или потребовав перерасчет, рассказал агентству «Прайм» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Субсидии доступны к оформлению, если на коммунальные услуги уходит более 22% семейного дохода. В некоторых регионах, например в Москве, порог более низкий — составляет всего 10%. Для оформления субсидий нужно подать документы о доходах в соцзащиту или МФЦ, если речь о Москве.
Ветераны, инвалиды и многодетные семьи имеют право на скидки, размер которых можно уточнить в соцзащите. Установка счетчиков позволяет платить за воду в 1,5–2 раза меньше.
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Ветераны, инвалиды и многодетные семьи имеют право на скидки, размер которых можно уточнить в соцзащите. Установка счетчиков позволяет платить за воду в 1,5–2 раза меньше.
«Если вам отключали свет, воду или отопление, требуйте перерасчет. По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы», — сообщил Бондарь.Он предостерег, что фиктивная прописка для получения льгот может привести к штрафу до 500 тысяч рублей или тюремному сроку до пяти лет.
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Мария Моисеева