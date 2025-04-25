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Россиянам дали советы, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Эксперт Бондарь: Сэкономить на оплате услуг ЖКХ можно, оформив льготу или субсидию
Фото: iStock/takasuu

Фото: iStock/takasuu

Россияне могут сократить расходы на ЖКУ, оформив льготы, субсидии, установив счетчики или потребовав перерасчет, рассказал агентству «Прайм» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Субсидии доступны к оформлению, если на коммунальные услуги уходит более 22% семейного дохода. В некоторых регионах, например в Москве, порог более низкий — составляет всего 10%. Для оформления субсидий нужно подать документы о доходах в соцзащиту или МФЦ, если речь о Москве.

Ветераны, инвалиды и многодетные семьи имеют право на скидки, размер которых можно уточнить в соцзащите. Установка счетчиков позволяет платить за воду в 1,5–2 раза меньше.

«Если вам отключали свет, воду или отопление, требуйте перерасчет. По закону управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Главное — фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы», — сообщил Бондарь.
Он предостерег, что фиктивная прописка для получения льгот может привести к штрафу до 500 тысяч рублей или тюремному сроку до пяти лет.

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Россиянам напомнили о двух трехдневных рабочих неделях в апреле и мае
Депутат ГД Нилов: Россиян ждут 2 трехдневные рабочие недели в апреле и мае
25 апреля 2025, 05:51

Фото: iStock/Tippapatt

Россияне столкнутся с двумя укороченными рабочими неделями в конце апреля и начале мая. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
С 28 по 30 апреля рабочие дни сократятся до трёх, причём 30 апреля станет предпраздничным с уменьшенной продолжительностью. Затем, с 5 по 7 мая, после праздников, также ожидается трёхдневная рабочая неделя. Таким образом, в мае останется всего 18 рабочих дней.

Ранее «Радио 1» передавало, продажи какого мяса растут к майским праздникам. Традиционно большинство россиян планируют провести майские праздники в кругу близких на природе с шашлыками. Производители и торговые сети ожидают успешного мясно-шашлычного сезона.

Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Илья Березнюк дал эксклюзивное интервью, где сообщил, что в России уже который год растет потребление мяса, и в 2024-м был рекорд — 83 килограмма на душу населения.

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На активы российского разработчика игры «Мир танков» и «Мир кораблей» наложили арест
РБК: в России суд арестовал ключевые активы владельца онлайн-игры «Мир танков»
25 апреля 2025, 04:25

Фото: скриншот с официального сайта игры «Мир танков» (tanki.su)

Таганский суд Москвы арестовал активы компании «Леста игры», разработчика популярных онлайн-игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
С 2022 года «Леста игры» управляет проектом «Мир танков» в России и Белоруссии, а её флагманская игра «Мир кораблей», запущенная в 2015 году, входит в топ-10 по аудитории и выручке в СНГ. Компания, основанная в 1991 году в Санкт-Петербурге, имеет офисы в Москве, Минске и родном городе.

Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции
Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции
Исполнительное производство в отношении юрлиц группы компаний, включая ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси», было возбуждено 17 апреля. Согласно информации сервиса «БИР-Аналитик», эти организации специализируются на разработке и издании компьютерных игр. Арест активов был осуществлен после выдачи компаниям исполнительных листов, взыскателем является Генпрокуратура.

Детали судебного разбирательства пока не раскрываются, но «Леста» оказывает правоохранительным органам полное содействие.

«Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили, и нам нечего опасаться», — передает ТАСС сообщение из Telegram-канала компании.
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Турецкие авиакомпании разрешили россиянам льготно сдать билеты после землетрясения в Стамбуле
Турецкие авиакомпании разрешили гражданам РФ сдавать билеты без штрафов
25 апреля 2025, 03:58

Фото: iStock/aapsky

Турецкие авиакомпании Pegasus, Turkish Airlines и AJet ввели льготные условия для пассажиров внутренних рейсов в связи с землетрясением в районе Стамбула. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, ссылаясь на официальные заявления компаний.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море в среду, 12:49 по местному времени. За ним последовали повторные толчки — они могут продолжаться некоторое время, предупреждали сейсмологи.

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В результате ЧП пострадали 236 человек, но жертв и масштабных разрушений зафиксировано не было.

Pegasus разрешил пассажирам с вылетом или прилётом в Стамбул до конца пятницы бесплатно изменить дату рейса в течение недели или получить билет с открытой датой.

Turkish Airlines и AJet, в свою очередь, продлили возможность возврата средств и изменения бронирования до 7 мая для всех внутренних рейсов, связанных со Стамбулом.

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Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции

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Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции
25 апреля 2025, 03:39

Фото: iStock/sudok1

Состояние здоровья экс-президента Бразилии Жаира Болсонару продолжает ухудшаться: он остаётся в отделении интенсивной терапии после повторной операции на брюшной полости. Об этом сообщили врачи больницы DF Star в Бразилиа, передает РИА Новости.
По данным медиков, у Болсонару зафиксирован рост артериального давления и отклонения в печёночных показателях. Для уточнения диагноза назначены дополнительные исследования с применением методов визуализации. Экс-президент находится в реанимации уже 11 дней — с момента операции, вызванной болями из-за ножевого ранения кишечника, полученного в 2018 году. Сейчас он полностью переведён на парентеральное питание.

«Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб», — говорилось в медицинском бюллетене больницы DF Star.
Ранее врачи рекомендовали Болсонару продолжить физиотерапию и профилактику венозного тромбоза, однако выписка из реанимации в ближайшее время не планируется.

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В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдёт шествие «Бессмертного полка»
24 апреля 2025, 18:31

Фото: iStock/ARTKucherenko

В четверг, 24 апреля, в приемную администрации Санкт-Петербурга подали документы на проведение шествия «Бессмертного полка». Об этом рассказал руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов.
По его словам, «Бессмертный полк» последний раз проходил по Невскому проспекту в оффлайн-формате в 2022-й году.

«Затем был двухлетний перерыв. Но сейчас, в соответствии с решением губернатора Александра Беглова, вновь решено провести его в очном режиме. Это для нас большая честь, радость и ответственность. Мы понимаем, что нам необходимо соблюдать все предусмотренные законом процедуры», — рассказал Смирнов в беседе с «Петербургским дневником».

Так, накануне удалось получить разрешение от Роспотребнадзора, а уже в четверг организаторы подали документы на проведение публичного мероприятия в приемную администрации города.

Шествие «Бессмертного» полка в Санкт-Петербурге начнётся 9 мая в 14:00.

Тем не менее главным событием празднования Дня Победы станет парад в Москве. Он пройдет на Красной площади в 10:00. 23 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что прилетит в российскую столицу 9 мая, пишут argumenti.ru со ссылкой на телеканал Pink.

«Я поеду. Я приму на себя все удары этого мира — и внешние, и внутренние», — заявил Вучич.

Он также добавил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество России и Сербии по газу и в сфере энергетики.

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