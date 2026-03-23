В Подмосковье упростили оформление разрешения на парковку на платных стоянках

23 марта 2026, 09:56

оригинал Фото: медиасток.рф

Три «умных» сервиса подключили к услуге по оформлению разрешения на парковку на платных стоянках на подмосковном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





«Умные» сервисы помогают избежать ошибок и упрощают подачу заявки.





«Первый сервис проверяет наличие ранее поданных заявлений, чтобы они не дублировались. Второй предлагает выбрать для внесения изменений действующее парковочное разрешение из реестра, чтобы не вводить данные вручную. А третий проверяет наличие машины в реестре по свидетельству о регистрации и номеру», — пояснила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.