В Подмосковье упростили оформление разрешения на парковку на платных стоянках
Три «умных» сервиса подключили к услуге по оформлению разрешения на парковку на платных стоянках на подмосковном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Умные» сервисы помогают избежать ошибок и упрощают подачу заявки.
«Первый сервис проверяет наличие ранее поданных заявлений, чтобы они не дублировались. Второй предлагает выбрать для внесения изменений действующее парковочное разрешение из реестра, чтобы не вводить данные вручную. А третий проверяет наличие машины в реестре по свидетельству о регистрации и номеру», — пояснила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.В ведомстве также напомнили, что бесплатно оставлять машину на платных парковках Подмосковья могут владельцы электромобилей, члены многодетных семей и семей с приёмными детьми, а также резиденты и покупатели абонементов.