В пяти МФЦ Подмосковья дадут бесплатные консультации по похоронам

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут на этой неделе сотрудники Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» в пяти подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Места консультаций обозначат в МФЦ специальными баннерами, а сотрудников Центра мемориальных услуг можно будет узнать по форменной одежде.





«В понедельник, 23 марта, консультация проводится в Рузе по адресу: Федеративная улица, дом №7А, 24 марта она состоится в Шатуре (Спортивная улица, дом №6), 25 марта — во Фрязине (Центральная улица, дом №12), 25 марта — в Серебряных Прудах (Первомайская улица, дом №4) и 26 марта — в Талдоме (площадь Карла Маркса, дом №13)», — говорится в сообщении.