В Шаховской начали строить новый жилой комплекс «Базаева 11»
В посёлке Шаховская приступили к возведению жилого комплекса «Базаева 11» от ГК «Садовое кольцо». Это первая современная новостройка в муниципалитете за последние пять лет, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На площадке уже ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и монтажу плиты перекрытия первого уровня. Пятиэтажный дом будет рассчитан на 95 квартир, общая площадь здания превысит 9 тысяч квадратных метров.
Покупателям предложат планировки с разными сценариями жизни: от компактных лотов до просторных семейных вариантов с балконами, мастер-спальнями, двумя санузлами и террасами. Высота потолков составит от 2,7 до 4,2 метров.
Фасады отделают декоративной штукатуркой и кирпичом светло-серой гаммы. Входные группы сделают безбарьерными — на уровне земли, что удобно для мам с колясками и маломобильных жителей.
На первых этажах разместятся коммерческие помещения: минимаркеты, кафе, салоны красоты. На придомовой территории обустроят двор с детской и спортивной площадками, а также наземную парковку на 80 машино-мест.
Комплекс находится в центре посёлка, в шаговой доступности — гимназия, школа, детские сады и парк. Остановка общественного транспорта расположена в минуте ходьбы, железнодорожная станция — в десяти минутах. Завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года.
Читайте также: