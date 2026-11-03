В Подмосковье упростили оформление школьной выплаты для многодетных семей

03 ноября 2026, 10:00

оригинал Фото: медиасток.рф

Услугу по оформлению ежегодной выплаты на школьника для многодетных семей, размещённую на госпортале Московской области, оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Теперь запрос взрослым членам семьи о согласии на обработку персональных данных система рассылает сама.





«В услугу внедрили функционал, который сам запрашивает согласие на обработку персональных данных от супруга или другого члена семьи старше 18 лет, указанного в форме заявления. Уведомление приходит в личный кабинет. Отметку о согласии нужно поставить в течение трёх дней. После этого заявка на выплату отправится в ведомство», — говорится в сообщении.