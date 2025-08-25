В Подмосковье упростили оформление выплат на аренду жилья медикам
Онлайн-услуга по оформлению выплат медицинским работникам за аренду жилья на госпортале Московской области стала удобнее. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Услуга размещена в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты».
«Теперь при подаче заявки больше не нужно вводить расчетный счет: достаточно указать номер зарплатной карты «МИР», а умный сервис мгновенно проверит его корректность и сразу сообщит об ошибке, если она допущена», — рассказала об обновлении глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.Компенсация аренды жилья для медработников Московской области составляет от 20 до 30 тысяч рублей — в зависимости от округа. Выплата на семью, в которой оба супруга медики, составляет от 30 до 45 тысяч рублей.