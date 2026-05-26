В Подмосковье упростили возврат переплаты за коммунальные услуги
Оформить компенсацию за оплату коммунальных услуг, стоимость которых превысила установленный индекс роста, жители Московской области теперь могут онлайн — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Подробности рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Теперь, если размер платы за коммунальные услуги, начисленный управляющей компанией, оказался выше предельно допустимого индекса, установленного для конкретного муниципалитета, жители могут подать онлайн-заявку на компенсацию. В услугу интегрирован сервис автоматической проверки — он поможет избежать повторной подачи заявки, если первая ещё не рассмотрена», — объяснила Надежда Куртяник.Новая услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Пошлину платить не надо.