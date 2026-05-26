На строительстве поликлиники в Балашихе завершили изоляцию фундамента

26 мая 2026, 09:32

Поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в смену, строят на территории жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в округе Балашиха. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





Здание будет четырёхэтажным, его общая площадь составит более пяти с половиной тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят блоки первичного приёма и лучевой диагностики, на втором — терапевтическое отделение и кабинеты врачей общей практики, на третьем — отделения хирургии, диагностики и профилактики, а также лаборатории, а на четвёртом — стоматологию и кабинеты врачей, помогающих на дому.





«В настоящее время на площадке уже завершили устройство котлована, бетонную подготовку и гидроизоляцию фундамента», — говорится в сообщении.