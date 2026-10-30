В Подмосковье утвердили ноябрьский график приёма жителей властями области

30 октября 2026, 11:16

оригинал Фото: медиасток.рф

График приёма граждан руководителями министерств и ведомств Московской области на ноябрь текущего года утвердили в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.





Встречи будут проходить в приёмной в Красногорске в течение 15 дней с 10:00 и с 15:00.



Фото: пресс-служба правительства МО Утверждён также ноябрьский график приёма граждан членами коллегии адвокатов Московской области. Консультации будут проходить девять дней — 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 числа — по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».





«Консультирование проводиться бесплатно, оно доступно исключительно жителям Московской области», — отмечается в сообщении.