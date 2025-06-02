В Подмосковье стартовал приём заявок на гранты на развитие гражданского общества

02 июня 2025, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникацийМО

Конкурс на предоставление грантов для НКО на развитие гражданского общества стартовал в Московской области, фонд конкурса в этом году составляет свыше 92 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.







«Совместно с Фондом президентских грантов мы уже в пятый раз проводим грантовый конкурс для некоммерческих организаций, которые развивают институты гражданского общества. Свыше 340 млн рублей было направлено на реализацию более 160 социально значимых проектов. Это масштабные фестивали и военно-патриотические игры для детей и молодежи, образовательные форумы, мероприятия, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, сохранение культурного наследия, и многое другое», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.