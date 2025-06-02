В Подмосковье стартовал приём заявок на гранты на развитие гражданского общества
Конкурс на предоставление грантов для НКО на развитие гражданского общества стартовал в Московской области, фонд конкурса в этом году составляет свыше 92 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Совместно с Фондом президентских грантов мы уже в пятый раз проводим грантовый конкурс для некоммерческих организаций, которые развивают институты гражданского общества. Свыше 340 млн рублей было направлено на реализацию более 160 социально значимых проектов. Это масштабные фестивали и военно-патриотические игры для детей и молодежи, образовательные форумы, мероприятия, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, сохранение культурного наследия, и многое другое», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Она добавила, что приём заявок на грантовый конкурс продлится до 1 июля. Гранты будут распределены по четырём направлениям: волонтёрская деятельность, молодёжная политика, социальная защита граждан и культура и искусство.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте мособл.гранты.рф.