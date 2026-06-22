В Подмосковье разрушается историческая дача в стиле модерн
Дача А.И. Ермакова, построенная в начале ХХ века на территории Пушкинского округа по проекту представителя школы московского модерна архитектора Льва Кекушева, нуждается в масштабном ремонте. К такому выводу пришли специалисты Главного управления культурного наследия Московской области, сообщает ведомство.
Здание входит в список охраняемых памятников культуры.
«Обследование показало, что крыша, стены, полы, перекрытия и цоколь здания находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим собственнику дачи вынесли предупреждение о недопустимости нарушать требования, касающиеся содержания объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.Штрафы за такие нарушения составляют до 200 тысяч рублей для физических лиц, до 400 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.