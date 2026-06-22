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В Ногинске построили поликлинику на 500 посещений в смену

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство взросло-детской поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, завершили в Ногинске. Открыть медучреждение планируют в июле. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Поликлиника расположена на 2-й Глуховской улице. Строительство велось в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры.

«Ёмкость взрослого отделения новой поликлиники составляет 350 посещений в смену, детского — 150. В медицинском учреждении есть вся необходимая диагностическая аппаратура: маммограф, флюорограф и рентген», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.
Поликлиника будет обслуживать около 40 тысяч человек.

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Лев Каштанов

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