В Ногинске построили поликлинику на 500 посещений в смену

22 июня 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство взросло-детской поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, завершили в Ногинске. Открыть медучреждение планируют в июле. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Поликлиника расположена на 2-й Глуховской улице. Строительство велось в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры.





«Ёмкость взрослого отделения новой поликлиники составляет 350 посещений в смену, детского — 150. В медицинском учреждении есть вся необходимая диагностическая аппаратура: маммограф, флюорограф и рентген», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.