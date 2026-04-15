В Подмосковье в этом году отремонтируют более 30 мостов и путепроводов
Ремонт 31 путепровода, включая 26 стационарных мостов и один наплавной, завершат в текущем году в Московской области. Работы проводятся по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Народная программа формируется по наказам избирателей и в русле национальных проектов.
«В частности, к сентябрю завершится ремонт двух мостов на территории округа Серпухов — в деревнях Лукино и Бутурлино. А в Дмитрове на месте старого Рогачёвсого моста через канал имени Москвы строят новый», — говорится в сообщении.Отмечается также, что за последние пять лет по Народной программе «Единой России» в Подмосковье построили и реконструировали 55 автодорог общей протяжённостью около восьми тысяч километров.
В настоящее время «Единая Россия» собирает наказы для новой Народной программы. Приём ведётся во всех муниципальных отделениях партии. Кроме того, свои предложения можно отправить в цифровом формате через сайт естьрезультат.рф.