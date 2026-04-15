В Подмосковье в этом году отремонтируют более 30 мостов и путепроводов

15 апреля 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Ремонт 31 путепровода, включая 26 стационарных мостов и один наплавной, завершат в текущем году в Московской области. Работы проводятся по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Народная программа формируется по наказам избирателей и в русле национальных проектов.





«В частности, к сентябрю завершится ремонт двух мостов на территории округа Серпухов — в деревнях Лукино и Бутурлино. А в Дмитрове на месте старого Рогачёвсого моста через канал имени Москвы строят новый», — говорится в сообщении.