Студенческую ярмарку вакансий в Павловском Посаде посетили 700 человек
Около 700 студентов Павлово-Посадского техникума посетили традиционную ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которую провели в их учебном заведении в среду, 15 апреля.
На мероприятии молодёжь познакомилась с крупными предприятиями округа.
«Я уверен, что эта ярмарка станет не просто очередным событием, а местом, где рождаются новые трудовые династии и профессиональные победы», — заявил первый замглавы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.Ребята узнали о вакансиях и условиях работы на Павлово- Посадском гофрокомбинате, в Международной алюминиевой компании, а также в Мосэнергосбыте, компаниях «Россети Московский регион», «Павлово‑Посадские коммунальные системы», «РТК-Электро-М», «Ультрадекор» и др.