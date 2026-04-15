Организаторы молодёжного форума «Машук» объявили о старте регистрации
Стартовала регистрация на XVII Всероссийский молодёжный форум «Машук». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
С 15 по 22 августа в Пятигорске направление «Активисты» соберёт лидеров и активистов студенческого самоуправления со всей страны.
«В программе – системный разбор работы ССУ и стратегии развития; формирование предложений от российского студенчества; создание ценностного портрета современного лидера», – сказали в пресс-службе.Чтобы провести лето со смыслом в самом сердце Кавказа, нужно успеть подать заявку на вторую смену до 17 мая. Их принимают по ссылке.