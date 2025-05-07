В Подмосковье в этом году отремонтируют шесть дорог Победы

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в ходе ремонтного сезона 2025 года обновят шесть дорог, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Каждый год по традиции в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту включают социально значимые дороги Победы. В год 80-летия Великой Победы в Подмосковье отремонтируют шесть дорог суммарной протяжённостью более 12 км. Мосавтодор уже завершил ремонт одной из них: свыше 4 км покрытия обновили на участке между деревней Чапаевка и посёлком Новый городок в Одинцовском городском округе. Рядом находится памятник лётчикам-героям, защитникам московского неба в военные годы», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Более 3 км покрытия заменят на Осташковском шоссе в Мытищах. Рядом расположен Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества». В июне 2013 года там провели первое захоронение останков Неизвестного солдата, погибшего под Смоленском.
В Шаховской приведут в порядок участок дороги «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» длиной 2,75 км. Он проходит через улицы Партизанскую и Базаева. Одна из улиц названа в честь Потапа Михайловича Базаева, который был комиссаром Шаховского партизанского отряда. Погиб в бою у деревни Варварино 6 ноября 1941 года. Посмертно награждён орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Также проведут ремонт ул. Босова в Истре. Она носит имя Героя Советского Союза Алексея Петровича Босова. В Центральном сквере города ему установлен памятник. Он был командиром 1-ой танковой роты тяжёлых танков «КВ» 23 танковой бригады 16 армии Западного фронта, прикрывал Волоколамское направление. За мужество и героизм Алексей Петрович трижды был награждён орденом Ленина, в последний раз – посмертно в феврале 1942-го.
На ул. Красных Партизан в Можайске обновят 1 км покрытия. Улицв названа в честь можайских партизан и ведёт к памятнику воину-освободителю, который представляет собой фигуру солдата Советской армии.
В Климовске отремонтируют ул. Рожкова, названную в честь Ивана Георгиевича Рожкова. В годы войны он был активным участником партизанского движения Подмосковья, а в 1960-1975 годы – председателем исполкома Климовского горсовета. При его участии был разработан первый генеральный план города. Климовск стал одним из самых зеленых городов Подмосковья. Иван Георгиевич был удостоен орденов Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.
Как напомнили в ведомстве, что в 2022-24 годах в Московской области обновили около 30 км покрытия на 14 улицах, связанных с именами героев Великой Отечественной войны. Дороги расположены в Волоколамске, Истре, Кашире, Красногорске, Коломне, Наро-Фоминске, Можайске, Раменском, Рузе, Подольске, Серебряных Прудах, Сергиевом Посаде и Солнечногорске.
Ремонтные работы на региональной сети ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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