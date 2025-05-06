Подмосковный общественный транспорт украсили к Юбилею Победы

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Перевозчики Московской области в преддверии Дня Победы украсили общественный транспорт, автостанции и автовокзалы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
По случаю праздника 23 автобуса уже курсируют по маршрутам с изображениями георгиевской ленты, подмосковных памятников и поздравительными надписями. Компания также выпустила серию лимитированных карт «Стрелка» с памятниками Великой Отечественной войны в Подмосковье. Их можно купить в кассах автостанций и автовокзалов.
В Одинцовском округе совместно с Яндекс.Такси 9 мая организовали бесплатные поездки для ветеранов и их сопровождающих от парка «Патриот».
Фото: пресс-служба Минтранса МО
На железной дороге ЦППК запустила поезд, оформленный в соответствии с единым стилем 80-летия Победы. Состав ходит по маршруту Апрелевка – Захарово. А на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов до 8 мая волонтёры дарят пассажирам георгиевские ленты.
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«В автобусах Мострансавто можно услышать поздравления звёзд эстрады. Ряд региональных перевозчиков принял участие в акции «Бессмертный полк на транспорте. В автобусах разместили фото героев Великой Отечественной войны. Пассажирам подарят георгиевские ленты. Кроме того, 8 мая будут организованы перевозки военных и детей участников спецоперации на праздничные мероприятия, а 9 мая – ветеранов на Красную площадь», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Фото: пресс-служба Минтранса МО
По случаю праздника 23 автобуса уже курсируют по маршрутам с изображениями георгиевской ленты, подмосковных памятников и поздравительными надписями. Компания также выпустила серию лимитированных карт «Стрелка» с памятниками Великой Отечественной войны в Подмосковье. Их можно купить в кассах автостанций и автовокзалов.
В Одинцовском округе совместно с Яндекс.Такси 9 мая организовали бесплатные поездки для ветеранов и их сопровождающих от парка «Патриот».
Фото: пресс-служба Минтранса МО
На железной дороге ЦППК запустила поезд, оформленный в соответствии с единым стилем 80-летия Победы. Состав ходит по маршруту Апрелевка – Захарово. А на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов до 8 мая волонтёры дарят пассажирам георгиевские ленты.
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Лора Луганская