Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковный общественный транспорт украсили к Юбилею Победы

Подмосковный общественный транспорт украсили к Юбилею Победы

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Оригинал
Перевозчики Московской области в преддверии Дня Победы украсили общественный транспорт, автостанции и автовокзалы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

«В автобусах Мострансавто можно услышать поздравления звёзд эстрады. Ряд региональных перевозчиков принял участие в акции «Бессмертный полк на транспорте. В автобусах разместили фото героев Великой Отечественной войны. Пассажирам подарят георгиевские ленты. Кроме того, 8 мая будут организованы перевозки военных и детей участников спецоперации на праздничные мероприятия, а 9 мая – ветеранов на Красную площадь», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

По случаю праздника 23 автобуса уже курсируют по маршрутам с изображениями георгиевской ленты, подмосковных памятников и поздравительными надписями. Компания также выпустила серию лимитированных карт «Стрелка» с памятниками Великой Отечественной войны в Подмосковье. Их можно купить в кассах автостанций и автовокзалов.

В Одинцовском округе совместно с Яндекс.Такси 9 мая организовали бесплатные поездки для ветеранов и их сопровождающих от парка «Патриот».

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На железной дороге ЦППК запустила поезд, оформленный в соответствии с единым стилем 80-летия Победы. Состав ходит по маршруту Апрелевка – Захарово. А на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов до 8 мая волонтёры дарят пассажирам георгиевские ленты.

Читайте также:

Подмосковным ветеранам напомнили об услугах бесплатного такси

В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на пяти перекрёстках

Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
#подмосковье
#московская область
#транспорт
#минтранс мо
#марат сибатулин
#автобусы
#мострансавто
#цппк
#поезда
#9 мая
#день победы
#ветеран
На Всероссийском субботнике в Подмосковье собрали 60 тыс. кубометров отходов
06 мая 2025, 19:13

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Около 100 тыс. жителей стали участниками Всероссийского субботника, который прошёл в Подмосковье 26 апреля. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом году мы вместе с муниципалитетами организовали более 700 точек проведения субботников. Результаты превзошли наши ожидания. Жители собрали свыше 60 тыс. кубометров отходов – на 40 тыс. больше, чем в прошлом году», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Всего во время субботника было отремонтировано и покрашено порядка 4 тыс. малых архитектурных форм – скамеек, спортплощадок и детских игровых зон. Посажено около 3 тыс. деревьев и более 4 тыс. кустарников, обустроено свыше 400 клумб.

Лидерами по сбору отходов стали Пушкинский, Балашиха и Кашира.

В уборке задействовали более 800 тыс. единиц инвентаря.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года починили более 2,5 тыс. качелей

В Долгопрудном благоустроят 12 дворов

Завод по переработке пластика в Егорьевске начал работать с отходами IV класса
#владислав мурашов
#минчистоты
#отходы
#жители
#субботник
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В пушкинских МФЦ проводят акцию «Никто не забыт, ничто не забыто»
06 мая 2025, 18:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Акция под названием «Никто не забыт, ничто не забыто» проходит с 5 по 25 мая в МФЦ городского округа Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Во всех офисах и территориально обособленных подразделениях МФЦ округа размещены портреты героев Великой Отечественной войны, блокадников, всех тех, кто внес вклад в общее дело Победы.
«Это возможность поблагодарить наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Родину, прошедших войну на полях сражений и в тылу», – сказала директор МФЦ городского округ Ирина Левченко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В офисах размещено более 200 портретов героев войны. Дополнить стену памяти могут все желающие. Для этого нужно до 20 мая принести портреты родных и близких в любой из офисов «Мои документы». В городе Пушкино он расположен по адресу Московский проспект, д. 54а, в Ивантеевке – в Центральном проезде, д. 4, в Красноармейске – на проспекте Испытателей, д. 7.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв поздравил около 360 ветеранов с наступающим Юбилеем Победы

На акции «Сад Памяти» ступинцы высадили 80 каштанов в честь 80-летия Победы

В Красногорске поздравили ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин»
#подмосковье
#московская область
#пушкинский округ
#день победы
#мфц
#акция
#9 мая
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв поздравил около 360 ветеранов с наступающим Юбилеем Победы
06 мая 2025, 18:44

Андрей Воробьёв (в центре)(Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветеранов с наступающим 80-летием Великой Победы и с Днём воинской доблести Подмосковья. На торжественное мероприятие в Доме правительства региона собрались 360 человек.
В зал пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий, семьи погибших бойцов и представители ветеранских организаций.
«Сегодня здесь собрались наши ветераны, наши герои, наше молодое поколение – люди с боевыми наградами, с трудовыми орденами. Для меня большая честь видеть вас, общаться с вами. Всегда и во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы не приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлечённость наших детей, понимание, что сделали предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой. Неслучайно наш президент всегда особо подчёркивает труд ветеранских движений и их роль. Хочу поздравить всех с наступающим Днём Победы», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор напомнил, что сейчас в области – более 400 участников Великой Отечественной войны. Есть и те, кто работал в тылу, прошёл блокаду Ленинграда. В войне участвовали более 1 млн 120 тыс. жителей Подмосковья. Сейчас в регионе – более 17,7 тыс. ветеранов, свыше 400 из которых – фронтовики.
«Мы гордимся тем, что в нашем регионе ежегодно растет число музеев и мемориальных объектов, увековечивающих ратные и трудовые свершения фронтовиков и наследников Великой Победы, в том числе участников спецоперации. Сегодня вместе с ветеранами здесь их воспитанники, наша молодёжь, настоящие патриоты, герои СВО, достойно продолжающие лучшие боевые и трудовые традиции поколений победителей, участников боевых действий», – сказал председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди собравшихся на мероприятие был ветеран Владо Душанович Зрнич, который живёт в подмосковном Щёлкове. Он воевал против фашизма.
«Я серб, воевал в партизанских отрядах и в Народно-освободительной армии Югославии. Вступил в борьбу с фашизмом в 12 лет. Был сыном полка, потом выполнял большую работу во взводе, в роте. Как-то вынес с поля боя молодую сестричку, ходил в разведку за линию фронта. А уже в 1945-м я воспитывал молодёжь, новобранцев», – рассказал Зрнич.
В этом году троим подмосковным ветеранам было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области»: 100-летней Александре Семёновне Алёшиной из Орехово-Зуево, которая подготовила более 20 женщин-снайперов, участнику обороны Москвы, Курской битвы и Висло-Одерской операции Александру Григорьевичу Золотову из Балашихи и Николаю Ивановичу Козлову из Серпухова. Кавалер двух орденов Красной звезды прошёл от Москвы до Кенигсберга, был четырежды ранен.
«Наши ветераны проводят шефскую работу в образовательных организациях, внося значительную лепту в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи. Очень важно сохранить историческую память, не забывать бессмертные боевые и трудовые подвиги нашего народа – и былые и современные. В этом ветераны видят свой главный долг, - отметил председатель Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Мособлдумы Виталий Куприянович Павличенко.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор вручил областные награды представителям местных ветеранских организаций, в числе которых – Валерий Сергеевич Нечай из Реутова, Любовь Николаевна Петрова из Звенигорода и Сергей Васильевич Фролов из Шатуры. Награждён также начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн городского округа Солнечногорск Сергей Юрьевич Яроцкий.
«Эта награда – оценка всего коллектива, в котором я имею честь работать, заслуга всего муниципалитета. Я сам доставляю гуманитарные грузы в зону СВО, помогаю ребятам выполнять свой воинский долг. Хочу пожелать им той силы и уверенности, которая была у наших ветеранов в годы Великой Отечественной войны», – отметил председатель ветеранской организации муниципального округа Шатура Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Фролов.
К 80-летию Победы инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники и вдовы получат от государства по 80 тыс. рублей, а труженики тыла и совершеннолетние узники – по 55 тыс. Кроме того, от Подмосковья инвалидам и участникам Великой войны выплатят по 70 тыс. рублей, вдовам, труженикам тыла, блокадникам и жителям осаждённых городов – по 40 тыс. Всем фронтовикам также вручили сертификаты на 30 тыс. рублей для покупки электроники.

Читайте также:

Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королёве в 2026 году

На мемориале в Королёве зажгли Вечный огонь

Губернатор Воробьёв рассказал об обстановке с электроснабжением в Подмосковье
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#ветераны
#день победы
#9 мая
#дпмо
#награды
#почётный гражданин мо
#сво
#спецоперация
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске провели субботник в рамках проекта «Чистая страна»
06 мая 2025, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Субботник в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна» провели в Красногорске в первые майские выходные недалеко от местного отделения партии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в субботники приняли партийцы и активисты «Молодой гвардии». Они очистили территорию от пластиковых и стеклянных бутылок, одноразовой посуды, упаковок от различных снеков и прочего бытового мусора.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Работа по территории муниципалитета привидению в порядок будет продолжена.

«Впереди у нас 9 Мая, и мы планируем убраться ещё в других местах. Продолжаем заботиться об окружающей среде», — сказал председатель Совета депутатов округа Красногорск, координатор партпроекта «Чистая страна» Сергей Трифонов.
Читайте также:

В Красногорске поздравили ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин»

Пляж «Рублёво» в Красногорске примет первый «Подмосковный СОЛНЕЧНЫЙ сап-фест»

Красногорский коллектив взял Гран-при Международного конкурса-фестиваля
#красногорск
#субботник
#единая россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске поздравили ветеранов, удостоенных звания «Почётный гражданин»
06 мая 2025, 17:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Депутат Московской областной думы Роман Володин, руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов и начальник управления внутренних дел по Красногорску Дмитрий Богомолов навестили ветеранов Великой Отечественной войны — Ксенофонта Зуева, Николая Воротилина и Василия Коренева, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Подполковник и штурман дальней авиации Ксенофонт Зуев начал службу в 1943 году. Николай Воротилин сражался в составе 2-й Гвардейской миномётной дивизии, принимал участие в Сталинградской битве, на Курской дуге и в штурме Берлина. Василий Коренев командовал миномётной батареей и прошёл с боями через несколько фронтов с начала войны в 1941 году.

Недавно всем троим ветеранам присвоено звание «Почётный гражданин городского округа Красногорск».

«Поклон и искренние слова благодарности нашим ветеранам. Эти люди – наша гордость, пример мужества и отваги, искренней любви к родной земле, к своей Отчизне, которые с честью и доблестью исполнили долг», —
отметил Роман Володин.

Читайте также:

Восемь ветеранов-фронтовиков из Дубны стали почётными гражданами города

В Павловском Посаде обсудили празднование 80-летия Победы

В Подольске к 80-летию Победы украсили более 20 городских локаций
#красногорск
#подмосковье
#ветер
#день победы
#9 мая
#награда
Следите за нашими новостями
в удобном формате