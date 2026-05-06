В музее-заповеднике Чайковского в Клину состоится концерт в честь Дня Победы
Концерт «Любимые песни», посвящённый Дню Победы, состоится в субботу, 9 мая, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
На сцене музея выступят вокалистки ансамбля «Магия сопрано».
«В программу концерта входят песни военных лет, композиции из советских фильмов и популярные мелодии из оперетт Дунаевского, Новикова, Соловьёва-Седого, Таривердиева, Штрауса, Кальмана, Мокроусова и Блантера», — говорится в сообщении.Вместе с «Магией сопрано» выступят солист Ростовского музыкального театра Андрей Щербак и пианист и композитор Сергей Чечётко.
Концерт начнётся в 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Билеты можно приобрести на сайте музея.