В Подмосковье в этом году рассчитывают благоустроить более 70 общественных пространств

06 апреля 2026, 16:29

В Московской области в текущем году планируют обновить ещё 72 объекта. В регионе продолжается масштабное благоустройство – от восстановления исторических центров до создания парков в лесах.





Реализацию программы губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на традиционном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«У нас большая программа благоустройства. Мы реализуем её, в том числе, в рамках федерального проекта, старт которому в 2018 году в Коломне дал президент. Тогда началось преображение исторических поселений, и эта работа продолжается. А по региональной программе мы создаём общественные пространства, включая парки в лесах, реконструируем скверы и мемориалы. Это очень важная работа. Необходимо, чтобы территории содержались в надлежащем состоянии и радовали жителей», – отметил Воробьёв.

Андрей Воробьёв

«Это значимая и популярная программа, поддержанная президентом. На 2026 год у нас в плане – 13 территорий, девять из них – абсолютно новые. Это, например, лесопарк «Массовка» в Дедовске, где жители катаются на лыжах и попросили создать более комфортные условия. В Щёлкове благоустраиваем лесопарк на улице Неделина, который также любят лыжники. В Одинцове приведём в порядок «Трёхгорка». Это не только место отдыха, а важный пешеходный маршрут жителей к станции МЦД. В Богородском округе сделаем лесопарк «Волхонка», в Раменском – «Восьмидорожье». В Дубне к старту зимнего сезона откроем новую лыжную базу «Юде-Кон». А в Балашихе завершим вторую очередь Вишняковского лесопарка», – поделился планами Хайкин.