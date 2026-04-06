В Подмосковье в этом году рассчитывают благоустроить более 70 общественных пространств
В Московской области в текущем году планируют обновить ещё 72 объекта. В регионе продолжается масштабное благоустройство – от восстановления исторических центров до создания парков в лесах.
Реализацию программы губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на традиционном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
«У нас большая программа благоустройства. Мы реализуем её, в том числе, в рамках федерального проекта, старт которому в 2018 году в Коломне дал президент. Тогда началось преображение исторических поселений, и эта работа продолжается. А по региональной программе мы создаём общественные пространства, включая парки в лесах, реконструируем скверы и мемориалы. Это очень важная работа. Необходимо, чтобы территории содержались в надлежащем состоянии и радовали жителей», – отметил Воробьёв.
В 2019 года, когда в Подмосковье стартовала масштабная программа благоустройства общественных пространств и зон отдыха, создали и модернизировали 329 объектов. Работы затронули 137 пешеходных зон и площадей, 73 сквера, 71 парк и 48 набережных. Также прошло благоустройство 69 активных зон отдыха – 38 детских игровых зон и 22 скейт-парков, открыто девять новых катков.
Помимо этого, с 2021 года в регионе действует программа «Парки в лесу». По ней уже привели в порядок 43 лесопарковые территории. В прошлом году настоящими центрами притяжения стали парки в Ивантеевке, Подольске, Люберцах, Коломне, Лобне и Пушкине. В каждом побывали более миллиона человек. А всего в прошлом году жители посетили подмосковные парки 93 миллиона раз.
К концу года в регионе будет уже 231 благоустроенный парк.
Как рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, в этом году в регионе рассчитывают обновить 14 парков, 13 лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей и 12 скверов. В непосредственной близости от этих объектов проживают более 2 млн 400 000 человек.
Отдельное внимание на совещании уделили созданию парков в лесах.
«Это значимая и популярная программа, поддержанная президентом. На 2026 год у нас в плане – 13 территорий, девять из них – абсолютно новые. Это, например, лесопарк «Массовка» в Дедовске, где жители катаются на лыжах и попросили создать более комфортные условия. В Щёлкове благоустраиваем лесопарк на улице Неделина, который также любят лыжники. В Одинцове приведём в порядок «Трёхгорка». Это не только место отдыха, а важный пешеходный маршрут жителей к станции МЦД. В Богородском округе сделаем лесопарк «Волхонка», в Раменском – «Восьмидорожье». В Дубне к старту зимнего сезона откроем новую лыжную базу «Юде-Кон». А в Балашихе завершим вторую очередь Вишняковского лесопарка», – поделился планами Хайкин.Кроме того, в 2026 году в Подмосковье планируют модернизировать 78 и заменить 358 детских игровых площадок, открыть 56 малых скверов.