Губернатор Подмосковья Воробьёв отметил важность механизации уборки дворов
Одной из актуальных тем апреля традиционно является уборка общественных пространств после зимы. Для большей эффективности этой работы важно наращивать механизацию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями региональных министерств, ведомств и округов.
Он отметил, что работа предстоит большая, и её своевременное выполнение крайне важно для комфортной жизни людей.
«Только руками, только энтузиазмом справиться с такой объёмной задачей крайне сложно. Поэтому в рамках программы «Чистый двор» ведётся закупка и подготовка техники. (...) Наша задача — реализовать эту программу по нашим стандартам в установленные сроки», — сказал Андрей Воробьёв.Он также сообщил, что 25 апреля в регионе состоится традиционный общеобластной субботник, в котором смогут принять участие все неравнодушные жители Подмосковья.