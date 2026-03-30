Губернатор Подмосковья Воробьёв отметил важность механизации уборки дворов

30 марта 2026, 12:36

оригинал Фото: istockphoto.com/Adam Bartosik

Одной из актуальных тем апреля традиционно является уборка общественных пространств после зимы. Для большей эффективности этой работы важно наращивать механизацию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями региональных министерств, ведомств и округов.





Он отметил, что работа предстоит большая, и её своевременное выполнение крайне важно для комфортной жизни людей.





«Только руками, только энтузиазмом справиться с такой объёмной задачей крайне сложно. Поэтому в рамках программы «Чистый двор» ведётся закупка и подготовка техники. (...) Наша задача — реализовать эту программу по нашим стандартам в установленные сроки», — сказал Андрей Воробьёв.