Губернатор Подмосковья Воробьёв назвал главную задачу форума РСО

В сфере жилищно-коммунального хозяйства очень важно перенимать успешный опыт использования новых технологий и методик. Эту задачу поможет решить отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству», который открылся сегодня, 25 марта, в Красногорске. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передаёт корреспондент «Радио 1».





Глава региона отметил, что это уже второй форум, и провести его решили потому, что первый показал свою результативность.





«Мы считаем, что такие встречи, такие мозговые штурмы позволяют нам развивать систему ЖКХ. Мы хотим, чтобы такой институт, как РСО, стал нашим настоящим партнёром, с которым мы разговариваем на одном языке. Здесь мы узнаём о новых технологиях и материалах, обмениваемся опытом. (…) Я думаю, что наша встреча сегодня как раз для этого. Чтобы мы понимали, что конкретно нужно сделать в этом году, что в следующем и т.д. Что мы будем менять и совершенствовать, чтобы жалоб было меньше», — сказал Андрей Воробьёв.