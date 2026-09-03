В Подмосковье в этом году родились 388 двоен и две тройни
390 многоплодных родов приняли врачи Московской области с начала текущего года: на свет появились 388 двоен и две тройни. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В медучреждениях региона женщинам доступны разные виды родов, включая партнёрские, вертикальные, мягкие и в сопровождении доулы.
«В Подмосковье созданы все условия для комфортного ведения беременности и безопасных родов: родильные дома и перинатальные центры оснащены современным медицинским оборудованием, там работают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, есть школы подготовки к родам, центры грудного вскармливания и многое другое», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Максим Забелин.Полная информация о системе родовспоможения в регионе размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, разъяснения можно получить по бесплатному телефону контакт-центра: +7-800-550-30-03. Звонки там принимают ежедневно с восьми утра до восьми вечера.