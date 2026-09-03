В Подмосковье в этом году родились 388 двоен и две тройни

03 сентября 2026, 11:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

390 многоплодных родов приняли врачи Московской области с начала текущего года: на свет появились 388 двоен и две тройни. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В медучреждениях региона женщинам доступны разные виды родов, включая партнёрские, вертикальные, мягкие и в сопровождении доулы.





«В Подмосковье созданы все условия для комфортного ведения беременности и безопасных родов: родильные дома и перинатальные центры оснащены современным медицинским оборудованием, там работают высококвалифицированные специалисты. Кроме того, есть школы подготовки к родам, центры грудного вскармливания и многое другое», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Максим Забелин.