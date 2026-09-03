В шести округах Подмосковья починили дорожные ограждения

03 сентября 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в шести округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, перильные защищают тротуары от машин и не позволяют пешеходам выйти на дорогу в неположенном месте, а барьерные не дают автомобилю съехать с проезжей части.





«Ограждения починили на Симферопольской улице в Климовске и в Студенческом проезде в Ивантеевке», — говорится в сообщении.