В шести округах Подмосковья починили дорожные ограждения
Ремонт тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в шести округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, перильные защищают тротуары от машин и не позволяют пешеходам выйти на дорогу в неположенном месте, а барьерные не дают автомобилю съехать с проезжей части.
«Ограждения починили на Симферопольской улице в Климовске и в Студенческом проезде в Ивантеевке», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели в селе Ям округа Домодедово, в деревне Картино Ленинского округа, на подъезде к селу Мартыновское в округе Ступино и на Пятницком шоссе в красногорском посёлке Отрадное.