Подмосковье вошло в топ-30 по заявкам на участие в проекте «Твой Ход»
Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвёл итоги заявочной кампании шестого сезона. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Всего поступило свыше 32 тысяч заявок со всей страны. При этом Московская область вошла в тридцатку самых активных регионов.
«Проект «Твой Ход» становится для студентов не просто конкурсом, а точкой старта их профессиональной и личностной траектории. Мы видим, как интерес год от года растет: молодые люди всё увереннее заявляют о своих инициативах. И поданная заявка — это уже важный шаг», — отметила директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.От Подмосковья в шестом сезоне участвует 371 человек. Ребята уже приступили к выполнению конкурсных заданий.