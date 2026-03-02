В Подмосковье в марте проведут 13 выездных донорских акций

02 марта 2026, 09:54

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

13 выездных донорских акций проведёт Московский областной центр крови в марте в 12 городах региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Принять участие в сдаче крови для больниц региона в рамках акций смогут жители Дубны, Белоозёрского, Королёва, Жуковского, Балашихи, Реутова, Лобни, Луховиц, Электростали, Чехова, Пущина и Долгопрудного.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Сограждане, приглашаем вас присоединиться к донорскому движению и подарить подмосковным пациентам надежду на выздоровление. Каждая донация даёт шанс на жизнь тем, кто остро нуждается в переливании крови», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.