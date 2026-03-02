Участниками детской лыжной гонки в Серпухове стали 600 юных спортсменов
XIII детская лыжная гонка на призы мастера спорта международного класса Марины Фирсовой состоялась 28 февраля на трассе спорткомплекса «Красные Крылья» в Серпухове. Участие в соревновании приняли 600 ребят. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для многих юных спортсменов гонка стала первым настоящим турниром. Важность мероприятия отметил глава Серпухова Алексей Шимко.
«Благодарю спортшколу «Зубренок» и инициатора гонки, тренера Марину Фирсову за организацию праздника и многолетнюю поддержку детского спорта в округе», — сказал Алексей Шимко.Подготовка турнира оказалась на высоте: трассы были в прекрасном состоянии, кроме того, гонки сопровождала музыка. Повезло и с погодой — она не помешала начинающим лыжникам попробовать свои силы.